Giane Guerra: saiba quem tem direito a isenção de impostos para comprar carro

Carro com desconto?

Está circulando nas redes sociais informação confusa sobre a possibilidade de pessoas com doenças comprarem carro com desconto. É possível sim pagar preços cerca de 30% menores, mas para deixar bem claro como funciona, a coluna conversou com o professor de extensão da PUCRS e do Senai engenheiro mecânico Anderson Antunes de Paulo. As informações são do blog Acerto de Contas. Confira.

Acerto de Conta$ – Quem pode comprar veículos com isenção de tributos e como pode fazê-lo?

Engenheiro - Pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. O beneficiário pode solicitar isenção de IPI e IOF (impostos federais) e também de ICMS e IPVA (impostos estaduais) do local onde o veículo é fabricado. Só vale para veículos novos e, se vender antes de dois anos, tem que pagar os impostos.

Coluna – Pode ser um veículo de qualquer valor?

Engenheiro - Para não pagar os impostos federais, pode ser qualquer preço e qualquer carro. Já para ter a isenção dos impostos estaduais também, o limite é de R$ 70 mil e tem quer ser de fabricação nacional. Lembrando que não é bem um desconto. Na realidade, é uma isenção de impostos.

Coluna – E se o beneficiário não puder conduzir o veículo?

Engenheiro - Ainda assim, terá a isenção.

Coluna – Como solicitar a isenção?

Engenheiro - Se é o condutor e tem carteira de motorista, vai a um Centro de Formação de Condutores para obter um laudo médico. Com o documento, pode encaminhar a compra na concessionária de veículos. Se não é o condutor, precisa de um laudo do Sistema Único de Saúde (SUS) para levar na concessionária de veículos.

Coluna – Para encerrar, quais são, então, as doenças que podem se enquadrar no benefício?

Engenheiro - São várias, mas podemos listar as seguintes:

- Acidentes com sequelas

- Artrite

- Artrose

- Artrodese (com sequelas)

- AVC / AVE (derrame)

- Câncer (quando houver sequelas ou limitações)

- Doenças Degenerativas

- Doenças na Coluna

- Doenças Neurológicas

- Encurtamento de membros e má formação

- Esclerose Múltipla

- Escoliose

- Hérnia de Disco

- LER (Lesão por Esforço Repetitivo)

- Manguito Rotator

- Paralisia

- Poliomielite

- Ponte de Safena (quando há sequelas ou limitações)

- Mastectomia

- Nanismo

- Neuropatias diabéticas

- Paraplegia

- Próteses internas/ externas

- Renal Crônica (fístula)

- Quadrantectomia (parte da mama)

- Síndrome do túnel do carpo

- Tendinite crônica

- Talidomida

- Tetraplegia

Anderson de Paulo lembra que mais detalhes podem ser consultados na seguinte legislação: isenção de IPI com base na lei 8.989 de 1995 e isenção de ICMS através do convênio ICMS 38/12 de 2012 em conjunto com o convênio 52/09 de 2009.

Correção: O engenheiro havia passado inicialmente duas informações que precisaram ser corrigidas. A primeira era que o comprador deveria manter o carro por três anos, devendo pagar o imposto caso vendesse. O prazo caiu para dois. Outra informação é de que não haveria isenção de impostos estaduais para quem não é condutor. Isso mudou no ano passado, ampliando o benefício para todos os motoristas. A entrevista acima já foi corrigida.

