Gravataí entrega prédio da Upa nesta sexta-feira mas atendimento ocorrerá a partir do dia 15

A Prefeitura de Gravataí irá entregar a obra física da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município nesta sexta-feira. Os atendimentos, porém, iniciarão em 15 de fevereiro. Localizada entre a Avenida Dorival Cândido de Oliveira e a ERS-118, na parada 74, na região das Cohabs, a estrutura irá realizar atendimentos em urgência e emergência com plantão 24 horas de médico clínico-geral.



A expectativa é de que a UPA atenda 170 pacientes por dia. A unidade contará com cinco consultórios médicos e mais sete salas de medicação, observação, atendimentos de emergência, curativos e exames como raio-x e eletrocardiograma. Há também gerador capaz de atender as necessidades da unidade em caso de queda da rede elétrica e reservatórios com capacidade para 10 mil litros de água. Haverá ainda painéis de energia solar que serão utilizados no aquecimento da água.



A estrutura teve investimento de R$ 3,6 milhões para a construção da obra física de mais de mil metros quadrados e mais R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos e mobiliários. O custeio mensal dos serviços da estrutura será de R$ 1 milhão. A unidade será chamada de UPA Prefeito Abílio Alves dos Santos, em homenagem ao ex-prefeito municipal falecido em 2016.



Gravataí tem uma segunda Upa em construção do Bairro Morada do Vale que está com metade das obras concluídas e deve entrar em funcionamento no segundo semestre de 2017.