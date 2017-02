Horário de verão termina no dia 19 de fevereiro de 2017

Para se preparar 10/02/2017 | 12h45 Atualizada em

Quem costuma sentir os efeitos no organismo deve começar a se preparar para o fim do horário de verão, que ocorre na virada de sábado para domingo, dia 19 de fevereiro. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país ganharão uma hora a mais com a mudança.



De acordo com Leonardo Fernandez, clínico do Hospital Santa Casa de Porto Alegre, a principal medida para amenizar os efeitos do fim do horário de verão é antecipar a hora de dormir para tentar entrar no fuso horário o mais rápido possível. Segundo ele, o tempo de adaptação a essa mudança de luminosidade é de aproximadamente 72 horas.



— Idosos costumam ter mais dificuldade de adaptação. Algumas pessoas não sentem nada, outras sentem muito — salienta.

Quem acorda cedo para trabalhar pode mudar o horário de dormir já na sexta-feira, para ir se adaptando. No domingo, é indicado para qualquer pessoa deitar mais cedo, no horário novo, para o organismo não sentir tanto no outro dia.



Outra dica do especialista é evitar alimentos e bebidas estimulantes durante a noite, como café, chás, refrigerantes com cafeína ou bebida alcoólica.

Para as pessoas que sofrem mais para dormir é aconselhável deitar em um quarto escuro, sem qualquer barulho e com uma temperatura agradável ao organismo.



