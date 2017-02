Ícone da Bombril, Carlos Moreno não é mais o garoto-propaganda da marca

Saiu do ar 17/02/2017 | 12h54 Atualizada em

Depois de quase quarenta anos ensinando ao brasileiro as "mil e uma utilidades" da esponja de aço Bombril, Carlos Moreno, 63 anos, o garoto-propaganda que virou ícone da marca, foi dispensado pela empresa.

Desde 1994 figurando no Guiness Book como o garoto-propaganda com maior tempo de permanência no ar, Moreno estima ter feito cerca de 400 comercias de televisão para a Bombril, sem contar a publicidade em mídia impressa. Ele foi contratado em 1977 e seguiu até 2004, quando a relação com a marca "deu um tempo", retornando em 2007. No ano passado, o contrato foi encerrado.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, Moreno contou que opção da Bombril em estrelar os comerciais com a cantora Ivete Sangalo e com as comediantes Dani Calabresa e Monica Iozzi — uma forma de tratar com bom humor da situação das mulheres na cozinha, inclusive com um viés feminista — terminou deixando-o de lado.

Ele admitiu ter ficado chateado com a situação, e após trabalhar ao lado do trio feminino, acabou aceitando a nova estratégia de comunicação da empresa. O desligamento, porém, acabou ocorrendo.

— O contrato estava para acabar e a Bombril passava por uma situação complicada. Fizeram cortes bem malucos em toda a empresa, inclusive na área de publicidade. Até me fizeram uma proposta de renovação, mas era meio absurda. Então chegamos num consenso: já que não estava sendo aproveitado, não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar, não fazia sentido eu continuar contratado. No futuro, se tiver interesse, a gente volta a trabalhar junto com o maior prazer — contou.

Foi o publicitário Washington Olivetto que levou Moreno à televisão brasileira. Em 1977, Olivetto era responsável pelas campanhas da Bombril, e criou para Moreno, um jovem ator de teatro formado em arquitetura, o papel de um cientista que explicava às donas de casa sobre a versatilidade da esponja de aço.

— É um trabalho que tenho muito orgulho de ter feito, um marco. Tenho um patrimônio, que é esse personagem que eu fiz — diz o ator, sem descartar a possibilidade de seguir nos comerciais.

