Jogador morre ao tocar em poste energizado durante campeonato de futebol 

Um homem de 36 anos foi eletrocutado na noite desta quarta-feira, dia 22, após se encostar em um poste, dentro do Parque Professor Theobaldo Dick, no Centro de Lajeado, no Vale do Taquari.

Morador de Guaporé, Sidinei Borges do Amaral, conhecido como Sidão, jogava futebol em uma quadra do parque, o principal da cidade, quando encostou em um poste metálico que sustenta os refletores. Ele e os amigos da equipe Água Suja disputavam o Campeonato Regional de Futebol de Areia no evento Curta o Verão Lajeado 2017, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com a prefeitura da cidade.

De acordo com o colega de equipe Lucas Buda, de 28 anos, Sidão teria saído do jogo para descansar e participar da final do campeonato, que ocorreria na mesma noite.

— Ele saiu da quadra, sentou no chão e se encostou no poste. Logo começou a tremer. Pensamos que era uma convulsão, então outro amigo saiu correndo para ajudar — conta.

Quando outro companheiro de equipe encostou em Sidinei, levou uma descarga que o jogou para longe.

— Na hora ele gritou para não encostarmos no Sidão que estava dando choque. Perguntamos se tinha uma caixa de disjuntor para cortar a luz, mas ninguém sabia de nada.



Neste momento, outro rapaz pegou uma cadeira de plástico e conseguiu desgrudá-lo do poste.



Quando as equipes de Bombeiro e do Samu chegaram, Sidão já não respirava mais. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela delegacia de Lajeado.

Sidão trabalhava em uma empresa de joias, em Guaporé, e deixa esposa e um filho de sete anos.

Em comunicado emitido na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Lajeado informou que uma equipe da RGE fez a verificação dos postes de iluminação pública no Parque ainda na noite do acidente e constatou que apenas aquele poste estava eletrificado. A energia do local foi desligada e a área está isolada.

Leia a nota da prefeitura de Lajeado:

"A Prefeitura não identificou, até o momento, nenhum registro ou reclamação sobre energização do poste de iluminação onde ocorreu o acidente. A administração pede o apoio da população para informar possíveis problemas envolvendo instalações energizadas. O trabalho de investigação da Polícia Civil irá determinar as causas e as responsabilidades do acidente. Paralelamente, a administração municipal também fará uma apuração interna para verificar as possíveis causas do acidente."





