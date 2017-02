Jornalistas se envolvem em confusão com a polícia em Salvador

Tumulto no Carnaval 28/02/2017 | 09h57 Atualizada em

A cobertura do Carnaval de Salvador terminou mal para dois jornalistas da Rede Globo. Bruno Della Latta e Felipe Santana se envolveram em um confronto com policiais e precisaram prestar esclarecimentos.



Segundo a Secretaria de Segurança da Bahia, os jornalistas disseram que foram vítimas de truculência por parte dos policiais. Já a PM alega que houve desacato.



De acordo com informações do G1, Bruno e Felipe prestaram esclarecimentos e se submeteram a exames de corpo de delito. Alguns policiais que teriam ficado feridos também foram examinados.



Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, dia 27, a Globo falou sobre o caso:



"Felipe Santana e Bruno Della Latta, que estavam de férias em Salvador, se envolveram num incidente com a polícia militar durante um bloco de carnaval, ontem.

O Felipe sofreu escoriações leves e foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos e fazer corpo de delito. Já Bruno, que recebeu chutes e golpes com cassetete, foi levado ao hospital para fazer diversos exames e ser medicado, mas já recebeu alta hoje pela manhã e prestará depoimento em breve. Ambos passam bem.

Estamos dando o suporte necessário aos jornalistas e aguardamos uma rigorosa apuração do caso."