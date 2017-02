Ladrão devolve cavalo furtado após post em rede social relatar sofrimento de criança

Arrependimento 22/02/2017 | 16h13 Atualizada em

Um apelo publicado nas redes sociais para tentar encontrar o cavalo de um menino de cinco anos que havia sido furtado em Cubatão, no interior de São Paulo, sensibilizou não apenas familiares e amigos, mas também a pessoa que levou o animal.

Após a repercussão de um post que dizia que o sumiço do cavalo estaria prejudicando a saúde do pequeno Kaio, que possui uma deficiência no sangue e um sério problema no coração, que não o permite passar por "fortes emoções", o animal foi devolvido.

— Meu filho é apaixonado por esse cavalo. Eu fiquei muito preocupada, porque o Kaio estava muito triste e abatido. Nem acredito que conseguimos o animal de volta — contou a mãe do menino, Deise Gabassi, em entrevista ao Diário Gaúcho.



Desde muito pequeno, Kaio já sofre com anemia falciforme (problema sanguíneo) e miocardiopatia (problemas no bombeamento do coração). Deise explica que o Flash, nome dado ao cavalo pelo próprio menino, é um importante aliado para minimizar os impactos da doença.



— Esse é o terceiro cavalo dele. O primeiro acabou morrendo, e o Kaio ficou muito mal. Quando aparecemos com o Flash, há seis meses, ele voltou a sorrir. O cavalo é a alegria do meu filho — diz.



Foto: Arquivo Pessoal

O cavalo foi furtado entre domingo e segunda-feira. A família de Deise foi até a igreja e deixou o animal amarrado em uma corda, dentro de um terreno. Ao voltar da missa, Flash havia sumido. Apenas a corda estava no local, jogada no chão. O pai do menino fez buscas pela cidade, falou com vizinhos e comerciantes da região, mas ninguém tinha visto o animal.

— Tive que falar para o meu filho que o pai tinha emprestado o Flash e logo ia pegá-lo de volta — relembra a mãe.

Ao perceber que não encontraria o cavalo tão facilmente, e que as consequências do seu desaparecimento poderiam afetar a saúde de Kaio, Deise resolveu compartilhar a história no Facebook para pedir que as pessoas entrassem em contato caso tivessem alguma notícia do Flash.

No mesmo dia, uma pessoa ligou de um número restrito para informar que o animal havia sido colocado no mesmo terreno de onde foi furtado.

— Acho que a pessoa se comoveu com o meu apelo. O Kaio sofreu muito, mas abriu um largo sorriso quando viu o amigo de volta. A gente percebe que não é uma coisa qualquer, meu filho realmente gosta do cavalo — emociona-se a mãe.

E o final do episódio não podia ser melhor. Após a emoção do reencontro, o pequeno Kaio calçou suas botas, vestiu as roupas de boiadeiro e saiu com o seu amigo para passear.

Foto: Arquivo Pessoal



