Manoel Soares dá recado para as mulheres: não aceitem ser menos do que merecem /

11/02/2017

Se você usa calcinha, continue lendo. Se não usa, leia duas vezes. Volta e meia, ouvimos relatos de mulheres sendo espancadas e mortas, mas raramente se fala das que sobrevivem e lutam todos os dias. Só quem vive sabe a ginástica que é evitar que um pai violento bata nos filhos ou como é complicado trabalhar todos os dias sem saber o que os filhos fazem depois da aula.



Como filho de mãe solteira, eu, quando criança, nunca entendia porque não alugavam casa para ela. Adulto, entendi que era porque mãe solteira era malvista. Infelizmente, ainda existe hoje este tipo de situação. Mulheres são subestimadas o tempo todo, dentro e fora das periferias. Os homens que tratam mal as mulheres são covardes que sabem que, se derem espaço, elas vão voar.



Não aceitem



Não conheço uma mulher que se livrou de homem safado e se arrependeu. Não aceitem porrada, não aceitem ser xingadas, não aceitem ser menos do que merecem. Por mais que o que estou dizendo seja óbvio, é necessário que seja repetido. Se não precisasse, as delegacias da mulher não teriam tantos registros de feminicídio. Mulheres, ensinem seus homens a respeitar as mulheres, e ensinem as outras mulheres a cobrarem por respeito.