Manoel Soares ensina como reconhecer as verdades escondidas /

As pessoas pensam que repórter tem que saber falar bem. Porém, na verdade, é o inverso: repórter tem que saber ouvir bem. Eu, hoje, tento ser um bom ouvinte, o que não é ouvir uma pessoa por horas sem interromper. Ser um bom ouvinte é, em alguns minutos de conversa, saber onde está a dor, verdade, mentira, segredo ou qualquer outra informação perdida naquilo que a boca não diz.



Uma das lições que esses 15 anos com microfone na mão me ensinou é que o corpo todo fala, mas só a boca mente. Quando converso com alguém ouço seus olhos, suas mãos, ombros até a velocidade com a qual engole a saliva. Tudo tem um porquê, e quando deciframos esses códigos interagimos melhor com o mundo.



Confesso que já usei esse conhecimento para desmascarar mentirosos ou beijar a boca de meninas, mas passei dessa fase. Hoje, uso o que aprendi no exercício de minha profissão e para a minha vida pessoal não entrar em roubadas.



Algumas dicas



Se você ficou curioso, aqui vão algumas dicas: a verdadeira opinião de alguém vem de movimentos involuntários, por exemplo quando a pessoa diz "sim" com a boca e "não" com a cabeça.



Quando éramos crianças e brincávamos de bonecos, ele sempre tinham a voz mais aguda. Geralmente, quem deixa a voz mais fina na hora de dizer algo está recorrendo ao campo da imaginação e, se precisa fazer isso, não tem certeza do que diz ou não é totalmente verdade.



Óbvio que essas dicas não são regras, são pontos a serem observados que em muitos momentos me ajudaram em reconhecer as verdades escondidas. Com quem aprendi tudo isso? Com minha mãe, ela sempre descobria minhas mentiras.