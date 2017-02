Manoel Soares fala que dinheiro não é tudo /

Papo Reto 04/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Vender barato o que não tem preço é uma das características de nossa geração. Nos enfiamos em dívidas e problemas para desviar dos reais dilemas que nos tiram o sono. Achamos que um celular da moda ou um carro potente vai mudar algo na forma como vemos e somos vistos. No fim das contas, nos últimos 15 minutos de nosso dia, já no travesseiro, nos damos conta de que estamos tristes e de que investimos em algo que não anestesia nossa dor.



Entendo quem sofre. Porém, nossa meta não pode ser amenizar a dor, mas sim curar a doença que nos corrói. Para isso, temos que enfrentar aqueles traumas que, por medo das consequências, decidimos disfarçar, comprando e vendendo nosso corpo e nossa alma, obtendo coisas que nos dão uma falsa sensação de prazer. Vender barato o que não deveria ser vendido nos faz pessoas fracas perante o mundo.



Não sou contra o dinheiro, só acho que ele deve estar a serviço de nossa felicidade, não substituí-la. Dinheiro não é tudo: ele finge ser para enganar corações tristes.



Por mais que tenhamos argumentos nobres, os usamos para nos desviar do que de fato dói. Nada que compramos tem mais valor do que aquilo que conquistamos. Só depois de investir nosso tempo e energia em anestesias que não trazem felicidade nos damos conta de que olhar a vida de frente e parar de maquiar a realidade é inevitável para vencer. Lágrima é lágrima, no carro importado ou no barraco de madeira. Então, não vamos dar ao dinheiro um valor que ele não tem.