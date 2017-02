Médico encontra barata viva na cabeça de uma mulher, na Índia

Bizarro 09/02/2017 | 16h00 Atualizada em

Em uma cena digna de pesadelo, uma barata entrou pelo nariz de uma mulher no meio da noite, seguiu para a cabeça e começou a arranhar por trás dos olhos. A informação é da AFP.



A mulher de 42 anos procurou o médico por estar com dores nos olhos quando acordava. Na clínica, limparam seu nariz e a mandaram de volta para casa. Mas a sensação não foi embora. Ela procurou um especialista, que explorou as vias nasais com um endoscópio e revelou a verdade desagradável.

O otorrinolaringologista M. N. Shankar, da Universidade Stanlet de Chennai, viu pequenas patas se movimentando.

— Olhei mais de perto e, a quase cinco centímetros da ponta do nariz, vi algo incomum. Percebi que estava observando a parte de trás de uma barata. O inseto invasor havia entrado profundamente pelo nariz, até quase a base do crânio, e permanecia vivo quase 12 horas depois — contou Shankar.

Com um instrumento de sucção, o médico extraiu a barata intacta, viva e mexendo as patas. Esta foi a primeira vez em três décadas de profissão que viu algo parecido. A mulher estava "absolutamente bem" após o procedimento de 45 minutos, apesar de "constrangida por uma barata ter entrado por seu nariz", disse o médico.

— Era uma coisa de outro mundo para ela — afirmou.

