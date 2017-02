Menina mata pai com tiro de espingarda após ser estuprada 

No Acre 09/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Uma menina de 14 anos matou o pai com um tiro de espingarda no interior do Acre. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira, dia 8, após o pai estuprar a filha. Conforme a menina contou à polícia de Tarauacá, cidade a 400 quilômetros da capital Rio Branco, os abusos vinham acontecendo há dois anos.



A polícia foi comunicada do crime na manhã de quarta-feira, quando a menina foi levada de Ramal da Cachoeira, comunidade onde mora com a mãe e os irmãos, para a delegacia.

Segundo seu relato, os pais haviam bebido na noite de terça-feira, e quando a mãe foi dormir, o pai, de 34 anos, estuprou a filha sob uma ameaça que repetia sempre que queria abusar da menina: se ela resistisse, ele mataria ela e a mãe.

A esposa acordou e viu a cena, entrando em luta corporal com o marido. Nesse momento, a menina pegou a espingarda e deu um tiro nas costas do agressor, que morreu na hora.



A jovem foi encaminhada ao hospital e submetida a um exame de conjunção carnal, que detectou o estupro. Segundo o delegado José Obetânio dos Santos, a possibilidade é que o juiz entenda o crime como legítima defesa. A mãe, de 45 anos, ainda está sendo ouvida pela polícia. Caso seja constatado que foi conivente com os abusos, será responsabilizada.

— Ela nos informou que a vida lá não era fácil, e que as duas viviam sob os caprichos do homem — disse Obetânio dos Santos.

A menina deve receber acompanhamento psicológico do Conselho Tutelar de Tarauacá.

