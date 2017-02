Neta de Trump canta em mandarim para felicitar Ano-Novo na China e vídeo viraliza

A neta do presidente Donald Trump, de apenas cinco anos, virou uma estrela nas redes sociais após a publicação de um vídeo onde aparece cantando uma música em mandarim para felicitar o Ano-Novo na China.

No vídeo, publicado nesta quinta-feira e visualizado por milhões de pessoas, Arabella Kushner aparece entoando uma canção e balançando um colorido dragão, símbolo da cultura chinesa.



A postagem no Twiter de Ivanka Trump, mãe da pequena Arabella, aconteceu após uma visita surpresa das duas a embaixada da China em Washington durante as celebrações pelo Ano-Novo lunar, na quarta-feira.

"Arabella cantando uma canção que aprendeu para o Novo Ano Chinês. Desejando que todos tenham um incrível ano nestes dias de celebração", escreveu Ivanka.



Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/jxHHLvhmzm