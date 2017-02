O que muda com as novas regras para aderir ao Minha Casa Minha Vida

DG Ajuda Você 08/02/2017 | 07h00 Atualizada em

As regras foram anunciadas, e agora as famílias precisam ficar atentas para o que vem por aí no maior programa de acesso à casa própria no Brasil. A promessa do governo federal é de maior acesso ao Minha Casa Minha Vida (MCMV) depois do reajuste das faixas de renda e também do limite de financiamento.

Leia mais:

Famílias com casos de microcefalia terão preferência no Minha Casa Minha Vida

Com taxas mais baixas, consórcio é opção para quem quer adquirir um bem de forma planejada



A expectativa é um número maior de residências sendo custeadas, com estímulo para a construção civil. Mas as novas regras não dão nada de graça nem fazem mágica.



— Comprar imóvel é algo que se faz com planejamento. A prestação tem de caber dentro do orçamento. Porque será um parcelamento de muitos anos — alerta o educador financeiro Adriano Severo.



Agora, famílias com ganho mensal de até R$ 9 mil poderão ter acesso ao financiamento pelo programa, que contempla uso do FGTS e tem condições mais vantajosas do que o crédito imobiliário tradicional. Até então, o limite era de R$ 6,5 mil.



— Mais gente, que antes tinha de financiar a juros altos, poderá se enquadrar no programa. Vai ser importante para o mercado, mas não será um impacto tão grande — avalia o corretor de imóveis Murialdo Crescencio, especializado no MCMV.



Outras faixas de renda também tiveram reajuste. Para se enquadrar na Faixa 1,5, a renda total da família precisa ser de até R$ 2,6 mil. Antes, esse limite era menor, de R$ 2,35 mil. Na faixa 2, agora é preciso ter renda de até R$ 4 mil, não mais de R$ 3,6 mil. Na prática, houve um reajuste de 7,69% nos limites antigos. Para se enquadrar na Faixa 1, as famílias seguem tendo de receber até R$ 1,8 mil.



Também foi aumentado o valor máximo dos imóveis que podem ser incluídos nas operações com FGTS. Em Porto Alegre, de R$ 200 mil passará a R$ 215 mil. Mas, segundo o Ministério das Cidades, existe a possibilidade de um aumento de 25% nos valores do teto dos imóveis.

Isso significa que, na Capital, para a renda familiar mais alta dentro do MCMV, poderão ser enquadrados imóveis avaliados em até R$ 268.750. Para quem ganha menos, a alteração dos valores de subsídio também é uma novidade, com descontos maiores. Na Faixa 1,5 passa de R$ 45 mil para R$ 47.500 e, na Faixa 2, o desconto aumenta de R$ 27.500 para R$ 29 mil.



— Digamos que será o empurrão que faltava para quem já vinha se planejando. Acredito que atraia mais quem já tem casa e queria se mudar para alguma maior, ou quem já vinha pagando aluguel há muito tempo e queria a casa própria — afirma Murialdo.



As mudanças estão previstas para entrar em ação imediatamente, a partir da publicação da Resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



Leia mais notícias do dia



As novas regras do Minha Casa Minha Vida

Novos limites de renda familiar:

/// Faixa 1: permanece em R$ 1,8 mil

/// Faixa 1,5: de R$ 2.350 para R$ 2,6 mil

/// Faixa 2: de R$ 3,6 mil para R$ 4 mil

/// Faixa 3: de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil

/// Valor máximo para imóveis financiados com recursos do FGTS em Porto Alegre: de R$ 200 mil para R$ 215 mil. Pode chegar a R$ 268 mil para a Faixa 3.



Quem sai mais beneficiado:

/// Famílias com renda entre R$ 6,5 mil e R$ 9 mil têm o maior empurrão para a casa própria.

/// Agora, dentro da Faixa 3, podem obter financiamento no MCMV com juros entre 8,16% e 9,16%.

/// Fora do programa, as taxas praticadas variam entre 10% e 14%.

Exemplo:

– Uma família que financiava o valor de R$ 200 mil (taxa de 12% ao ano) pagaria em 30 anos o total de R$ 564 mil.

/// Na nova regra, dentro da Faixa 3, a soma em 30 anos pelos mesmos R$ 200 mil seria de R$ 476 mil (taxa de 9,17% ao ano). Uma diferença de R$ 88 mil.

/// Podem haver outras taxas e custos.



Reajuste nas outras faixas:

/// Já eram atendidas pelo MCMV, mas também ganham com as novas faixas.

/// Quem está na Faixa 1 pode receber subsídio de 90% do valor do imóvel.

/// Na Faixa 1,5, o benefício máximo passa de R$ 45 mil para R$ 47,5 mil, com 5% de juros ao ano.

/// Na Faixa 2, o subsídio aumenta de até R$ 27,5 mil para o limite de R$ 29 mil, com 5,5% a 7% de juros ao ano.



No MCMV, você NÃO PODE:

/// Ser dono ou ter financiamento de imóvel residencial.

/// Ter recebido benefício de outro programa habitacional do governo federal.

/// Estar cadastrado no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI) e/ou Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT).

/// Ter débitos com o governo federal.



Avaliação consciente:

/// É a hora de comprar imóvel?

/// Se você ainda não planejou, não é o momento de fazer a compra.

/// A decisão depende de como estão as finanças da família.



Responda aos seguintes questionamentos:

/// Quanto pode suportar de prestação?

/// Quanto pode dar de entrada?

/// Tem reserva para as despesas extras?

/// Do que está disposto a abrir mão durante o período de financiamento?



Avalie a renda:

/// É preciso um diagnóstico completo.

/// Você não deve comprometer mais do que 30% da renda com a prestação.

/// Para isso, por um mês, anote todas as despesas da casa, da conta de luz até o pãozinho da padaria.

/// Você saberá, assim, qual o percentual que sobra da renda e onde é possível cortar.

///Com esses números na mão, haverá condição de avaliar:

– Quanto tempo para adequar a renda a uma prestação de imóvel?

– Quais despesas posso e estou disposto a cortar?

– Quanto tempo preciso para conseguir fazer uma reserva para outros gastos, taxas do banco e impostos do imóvel?

/// Começando do zero, esse processo leva, pelo menos, um ano.



Para ficar atento aos imóveis

Novo ou em construção:

/// Não feche negócio sem conhecer a localização do novo ou futuro imóvel.

/// Cobre o memorial descritivo do imóvel. Nele estão os detalhes do apartamento e do condomínio como áreas oferecidas e materiais usados.

/// Confira também o histórico da construtora. Entrega no prazo? Há muitas queixas?



Fonte: educadores financeiros Jó Adriano da Cruz, Adriano Severo, corretor de imóveis Murialdo Crescencio e Ministério das Cidades