Preparada para o Carnaval, Anitta aparece de pele bronzeada e dreads no cabelo

Novo visu 24/02/2017 | 10h29 Atualizada em

Versátil e provocativa, a cantora Anitta mudou de visual só para cair na folia. Na manhã desta sexta-feira, dia 24, após chegar em Salvador, na Bahia, para participar do Carnaval, ela publicou uma foto em que aparece com a pele bronzeada e dreads no cabelo.

Teve quem gostou e quem criticou a aparência da cantora, e teve, inclusive, quem entendeu que a cor e o cabelo escolhidos seriam "apropriação cultural" — termo que não sai da boca dos internautas desde que uma menina com câncer usando turbante foi criticada por uma mulher negra com o argumento que o adereço seria próprio da cultura afro.

A acusação já havia sido feito à cantora em dezembro de 2016, quando ela surgiu de dread pela primeira vez para participar do Altas Horas, da Globo.

