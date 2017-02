Primeiro selo curinga do Kit Faqueiro Tramontina sai nesta sexta-feira

Junte & Ganhe 23/02/2017 | 19h47 Atualizada em

A promoção do Junte & Ganhe Kit Faqueiro Tramontina começou na quarta-feira, mas, se você perdeu algum selinho, ainda dá tempo de participar, contando com os selos curinga. O primeiro curinga será publicado na capa do Diário Gaúcho desta sexta-feira, 24/02.

Quem juntar os 70 selos da promoção, publicados na capa do Diário Gaúcho, e colá-los na cartela, poderá trocar pelo kit. E vale muito a pena: o conjunto é composto por 12 talheres de aço inox e cabo de madeira nobre, materiais reconhecidos por sua excelente qualidade e durabilidade. É fabricado pela Tramontina, e suas peças vão bem à mesa tanto no dia a dia quanto no churrasco de domingo.

O faqueiro foi um dos pedidos mais solicitados pelos leitores do Diário Gaúcho, aparecendo em primeiro lugar em uma pesquisa de marketing realizada pelo Grupo RBS.

Como é produzido por uma indústria brasileira, com sede na Serra Gaúcha, a garantia é de que não haverá risco de o estoque esgotar.Aproveite a oportunidade e garanta o seu Kit Faqueiro Tramontina!



