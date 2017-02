Primeiro selo do novo "Junte & Ganhe" sai no dia 22; conheça a qualidade do Kit Faqueiro Tramontina 

Promoções 17/02/2017 | 13h40 Atualizada em

Quem gosta de ler o Diário Gaúcho para ficar informado e de sobra ganhar um kit de presente não pode perder a nova promoção do Junte & Ganhe. No dia 22 de fevereiro será lançado o primeiro selo do Kit Faqueiro Tramontina, um conjunto que vai tirar de cena aqueles garfos e facas de cores diferentes para dar unidade e elegância à mesa dos gaúchos.

Fabricado por uma empresa nacional com reconhecimento em mais de 120 países, o faqueiro é composto por 12 talheres de aço inox e cabo de madeira nobre, detalhes que garantem durabilidade mesmo após as refeições diárias e do churrasco da família.

O faqueiro foi um dos pedidos mais solicitados pelos leitores do Diário Gaúcho, aparecendo em primeiro lugar numa pesquisa de marketing realizada pelo Grupo RBS.

Para conseguir o kit, basta juntar os 70 selos que começarão a ser publicados no jornal a partir do dia 22 e colá-los em uma cartela, que também sairá nesse dia. A cada edição, o leitor poderá recortar um selo. Se alguém perder, não há motivo para desânimo: haverá cinco selos extras, chamados de "curingas", e outras quatro cartelas serão publicas no Diário Gaúcho ao longo da promoção.

Quando a cartela estiver completa com os 70 selos, o leitor deverá procurar um ponto de troca para ganhar gratuitamente seu Kit Faqueiro Tramontina. Como os talheres são produzidos por uma empresa brasileira, com sede na Serra Gaúcha, a garantia é de que não haverá risco de o estoque esgotar.



Para maiores informações sobre a promoção e para conferir os pontos de troca, acesse diariogaucho.com.br/promocoes. Confira, abaixo, o cronograma do novo Junto & Ganhe. Mas atenção! Acompanhando o jornal, o leitor poderá saber sobre as datas de publicação dos selos "curingas" e das cartelas.

Primeiro selo: 22/02, acompanhado da cartela

Primeiro selo "curinga": 24/02