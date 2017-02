Sete concursos com inscrições abertas no Estado: maior salário chega a R$ 5,9 mil

Espaço do Trabalhador 27/02/2017 | 04h00 Atualizada em

Vai até terça-feira, dia 28 de fevereiro, o período para inscrição no concurso aberto pela prefeitura de Pelotas, na Região Sul do Estado. Das 332 vagas oferecidas, o maior número de oportunidades é para as funções de auxiliar de serviços gerais e merendeira, com 60 vagas para cada uma. Há outras vagas. Os rendimentos vão de R$ 937 a R$ 5.547,87. As provas devem acontecer no dia 26 de março.

Foi prorrogado o prazo para inscrições no concurso da prefeitura de Novo Hamburgo, que se encerrava em 23 de fevereiro. São 24 vagas e várias posições no cadastro reserva do município. As provas devem ocorrer em 19 de março.



Confira as oportunidades abertas em sete concursos no RS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Cargos e vagas: agente fiscal (1), arquiteto (2), artesão (1), artífice (8), auxiliar de educação infantil (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de serviços gerais (60), auxiliar operacional (35), contínuo (3), cozinheiro (15), cuidador (CR), eletricista instalador (4), eletricista montador (2), eletricista veicular (2), engenheiro de segurança do trabalho (2), farmacêutico-bioquímico (2), fonoaudiólogo (1), gestor público (1), intérprete de libras (5), médico do trabalho (2), médico clínico geral (30), médico psiquiatra (1), médico regulador (1), merendeira (60), monitor de escola (38), motorista (20), oficial administrativo (5), operador de máquinas (CR), orientador educacional (CR), professor de educação infantil (16), professor de libras (1), professor I (CR), professor II – Artes (CR), professor II – Inglês (CR), professor II – Matemática (CR), professor II – música (CR), técnico agrícola municipal (5), técnico de enfermagem (CR), técnico em contabilidade (2), técnico em edificações (CR), técnico em química (CR), técnico em segurança do trabalho (1), técnico superior em artes – artes visuais (CR), técnico superior em educação física (1) e telefonista (5)

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 937 a R$ 5.547,87

Prazo: até 28 de fevereiro

Taxa: de R$ 52,86 a R$ 158,58

Provas: 26 de março

Edital e inscrições: clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

Cargos e vagas: professor de música 20 horas semanais (1) e professor de geografia 15 horas semanais (1)

Níveis: ensino superior completo e formação na área

Salários: de R$ 1.033,50 a R$ 1.653,60

Prazo: de 27 de fevereiro a 3 de março

Taxa: R$ 44,07

Provas: prova de títulos

Edital: clique aqui

Inscrições: presenciais na prefeitura (Rua Silveira Martins, 163, Centro), das 7h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Cargos e vagas: merendeira (17), eletricista (CR), mecânico geral (CR), operador de estação de bombeamento de água (4), soldador (CR), agente de despacho rodoviário (CR), almoxarife (1), técnico administrativo (CR), técnico contábil (CR), técnico florestal (CR), técnico RH (CR) e procurador (1)

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salários: de R$ 5,08/hora a R$ 25/hora (mínimo de 200 horas mensais)

Prazo: até as 18h de 3 de março

Taxa: de R$ 35 a R$ 120

Provas: 19 de março

Edital e inscrições: clique aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (9)

Níveis: fundamental completo

Salários: R$ 1.014

Prazo: 3 de março

Taxa: R$ 30

Provas: 18 de março

Edital: clique aqui

Inscrições: na tesouraria da prefeitura, que fica na Rua 33, 40, Centro, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h de segunda a sexta-feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL

Cargos e vagas: professor de anos iniciais (1), professor de Artes (1), professor de Educação Física (1), professor de educação infantil (1), professor de Letras – língua portuguesa (1), professor de Matemática (1) e servente (1)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 929,75 a R$ 1.124,72

Prazo: até as 16h de 8 de março

Taxa: R$ 50 (ensino fundamental) e R$ 100 (superior)

Provas: 19 de março (professores também terão prova de títulos e, para o cargo de servente, prova prática)

Edital e inscrições: clique aqui



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS

Cargos e vagas: agente administrativo em Passo Fundo (1 + CR), em Santo Ângelo (1 + CR), em Caxias do Sul (1 + CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR), fiscal em Passo Fundo (CR), em Santo Ângelo (CR), em Caxias do Sul (CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR)

Níveis: ensino médio completo

Salários: R$ 1.606,64 a R$ 3.469,10

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 60

Provas: 30 de abril

Edital e inscrições: clique aqui



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL

Cargos e vagas: agente comercial (1), ajustador de hidrômetros (CR), assistente de planejamento (1), eletromecânico (3), instalador hidráulico (4), leiturista (3), operador de estação de bombeamento (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto (CR), técnico de nível médio – edificações (2), técnico de nível médio – química (2), técnico de nível médio – saneamento (1)

Níveis: fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.581,04 a R$ 5.992,32

Prazo: 20 de março

Taxa: de R$ 25 a R$ 100

Provas: 7 de maio

Edital e inscrições: clique aqui