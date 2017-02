Tanque de aquário com 13 tubarões se rompe e água inunda ruas no México 

Motivo desconhecido 06/02/2017 | 12h02 Atualizada em

Um tanque de vidro do Aquário de Mazatlán, segunda maior cidade do México, quebrou na tarde de sábado, dia 4. A estrutura, que abrigava 13 tubarões e outras duzentas espécies aquáticas, havia sido inaugurada há pouco mais de um mês.



Segundo a rede de televisão Televisa, um milhão e meio de litro de água passou pela fissura e alagou ruas de Mazatlán. Os peritos ainda estão investigando a causa do rompimento.

— O corpo jurídico do município já está trabalhando em conjunto com a área jurídica da Secretaria do Governo para fazer a ação legal. Chegar às últimas consequências desta investigação e, obviamente, que os responsáveis sejam punidos — disse Milay Quintero, diretora do aquário.



Os animais não conseguiram passar pela fissura. Ainda de acordo com a Televisa, os tubarões e os cardumes não foram transferidos para outro tanque, mas são monitorados por especialistas. Bióloga responsável pelo tanque, Rosa Torres disse que mover os animais causaria stress e os colocaria em risco.

O tanque de tubarões foi inaugurado em 23 de dezembro de 2016 e custou 80 milhões de pesos.



