UTI Neonatal do Hospital de Clínicas está superlotada

Porto Alegre 07/02/2017 | 15h48 Atualizada em

Não há condições de receber recém-nascidos na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Independentemente do risco, a unidade não dispõe de leitos para atendimento. No momento, são 23 bebês internados nas salas de tratamento intensivo com 20 leitos.



Internações estão restritas temporariamente na UTI Neonatal e o hospital recomenda a busca por outras instituições para a realização de partos.