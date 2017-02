VÍDEO: câmera registra passagem de meteoro nos Estados Unidos

Se, no Brasil, o último meteoro foi o da paixão, de Luan Santana, nos Estados Unidos o mais recente passou pelo céu na noite de domingo. Ele foi gravado pela câmera de um carro do Departamento de Polícia de Lisle, no estado de Illinois.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO