Alunos de escolas da rede estadual da Capital enfrentarão a precariedade em novo ano letivo

Às vésperas da volta às aulas na rede pública estadual, alunos de duas escolas da Capital — uma na Lomba do Pinheiro e outra no Lami —, encontrarão o mesmo cenário de privações que enfrentavam no fim do no letivo de 2016: turmas compartilhando espaços diminutos, sem ventilação adequada, com redução de turnos, em alguns casos com alteração na merenda escolar, tudo porque a estrutura dos prédios não oferece plenas condições de uso.



As escolas Maria Cristina Chiká, na Lomba do Pinheiro, e Heitor Villa Lobos, no Lami, fazem parte de um universo de 93 escolas estaduais de Porto Alegre em processo de obras — em todo o Estado, chegam a 430 instituições, totalizando investimento de R$ 98 milhões.

— No Rio Grande do Sul, temos 2,5 mil escolas na rede, que é muito envelhecida — observa o secretário estadual da Educação, Luís Antônio Alcoba de Freitas, citando recurso liberado diretamente às equipes diretivas, para obras emergenciais, força-tarefa de engenheiros e arquitetos, como algumas medidas para amenizar o sucateamento.



Confira a situação das duas instituições, a preocupação de professores e pais com o ambiente no qual os estudantes deverão passar pelo menos os primeiros dias de um novo ano de estudos e confira a lista de escolas que passam por processo de obras na Capital.



Galpão seguirá sendo usado



Interdição tem data de novembro de 2016 Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Heitor Villa Lobos, no Lami, as obras são esperadas com ansiedade pela comunidade escolar porque poderão reverter a interdição do prédio principal da instituição do Extremo-Sul da Capital.



Faltando poucos dias para o início do ano letivo, os pais temem que as 170 crianças do primeiro ao nono ano voltem a ter aulas em salas improvisadas porque, desde novembro de 2016, um temporal destelhou o pavilhão onde funcionavam três salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da direção e cozinha, e nenhuma providência foi tomada ainda pela secretaria.



Galpão seguirá em uso para aulas Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

De acordo com a vice-diretora Regina Maria Poitevin Pacheco, que leciona na escola há duas décadas, a equipe diretiva garante que haverá aula a partir do dia 6 de março. O galpão de costaneira que abrigou os alunos no ano passado, a biblioteca e outros espaços serão utilizados novamente, para que os estudantes não sejam prejudicados. Outra vez os turnos serão reduzidos a três horas.



— A gente tem bastante criatividade, cansamos de dar aulas no pátio, não vamos deixar os nossos alunos. Mas os professores estão cansados e chateados — lamenta Regina.



Lurdes preferiu transferir o filho Vinícius Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Enquanto a Seduc não começa a reforma, os materiais no prédio interditado seguem se deteriorando. Além de classes e cadeiras das salas de aula, mobiliário da sala dos professores, instrumentos musicais e outros equipamentos foram perdidos pela ação do tempo. Um cartaz na porta, colocado pela Secretaria de Obras Públicas, informa o risco à segurança e integridade física das pessoas que utilizam o espaço.



Como não viu a mobilização de trabalhadores da construção civil atuando na Heitor Villa Lobos, a dona de casa Lurdes Sodré, 49 anos, procurou a escola para transferir o filho Vinícius Sodré Pommer, 13 anos, do nono ano, para outro colégio.



— Colocaram duas turmas no lugar de uma, não tinha luz, a merenda era só bolacha e suco. As professoras se esforçaram, mas não tem como começar outro ano letivo nessa precariedade — lamenta Lurdes.



Telhado foi destruído em temporal Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A mãe tem razão. Sem energia elétrica, telefone e internet, boa parte do trabalho burocrático a direção vem fazendo em casa. Por causa da falta de energia, os alimentos refrigerados ficam provisoriamente no freezer de um comerciante próximo. A água gelada para amenizar o calor vinha sendo doada pelos pais de alunos. E as reuniões, feitas na cozinha. Com a cerca no entorno da escola arrebentada, a insegurança do local é outra preocupação.



O Diário Gaúcho já mostrou o drama da escola



Em 2013, o Diário Gaúcho fez uma reportagem sobre escolas que, por não possuírem autorização formal de uso dos terrenos, perdiam melhorias. Uma delas era a Heitor Villa Lobos, no Lami, está em um lote doado. A instituição chegou a figurar entre as mais de mil escolas do Estado que receberiam o Plano de Necessidades de Obras (PNO), mas foi retirada por problemas na documentação do terreno — a intenção era ampliar para oferecer também o ensino médio. O plano foi extinto antes do final do último governo.



O que diz a Seduc



A secretaria informou que o projeto da reforma já foi concluído e, atualmente, está sendo revisado pela Secretaria Estadual de Obras. O orçamento é de

R$ 163.368,55. Nesta semana, a direção da escola se reunirá com a 1ª Coordenadoria Regional de Educação (Cre) para discutir o local onde será o início das aulas.



— Vamos ter que ver uma alternativa — observa o secretário.



Luís Alcoba afirma que no ano passado foi liberado recurso para 353 escolas, valores até R$ 150 mil, diretamente para as equipes diretivas, por meio da autonomia financeira. A finalidade é resolver necessidades de obras emergenciais, mas que não precisam de projeto.



Para agilizar os casos em que as obras precisam de projetos, a secretaria de Educação fez um termo de cooperação com a secretaria de Obras Públicas e criou uma força-tarefa com oito engenheiros e arquitetos para atuação em casos mais urgentes.



— O que precisa de projeto depende de engenheiros, arquitetos, tramitação.



Na Lomba do Pinheiro, prédio novo não será usado

Ivelise diante da entrada do prédio novo Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Frustração. Esse é o sentimento que a diretora da Escola Estadual Maria Cristina Chiká, na Lomba do Pinheiro, Ivelise Villaniva Camboim, vive desde que o prédio de três pavimentos, sonhado pela comunidade há mais de 15 anos, foi concluído no final do ano passado, mas não pode ser usado. O motivo é a falta de uma subestação de energia. Ivelise explica que é necessário aguardar a licitação para que a demanda seja atendida.



— Não temos como começar as aulas aqui. Precisamos de uma subestação que tenha cabos mais resistentes, que aguentem a demanda de energia — observa a diretora, que vem mandando ofícios e e-mails à Seduc a fim de agilizar a solução do entrave.



Escola nova conta com elevador Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Enquanto no prédio há 15 salas novinhas, banheiros com acessibilidade, elevador, além de uma área coberta para prática esportiva, os 740 alunos precisarão revezar-se novamente em quatro turnos, suportar o espaço diminuto, a falta de intervalos e o calor principalmente nas salas de aula emergenciais que estão no pátio desde 2015.



Enquanto obra não é liberada, alunos seguirão em salas emergenciais Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Ver o belo prédio pronto sabendo que a rotina de privações vai permanecer, de acordo com a diretora, vem descontentando os pais, que pretendem organizar manifestações e integrar uma comissão para ir à Seduc buscar uma solução.



— É decepcionante ter toda essa estrutura, essa escola maravilhosa e não poder usufruir. Enquanto isso, as crianças estão num cubículo, enfrentando um calor imenso — lamenta Ivelise.



O Diário Gaúcho acompanha essa espera



Em outubro de 2014, o Diário Gaúcho estampou em sua capa do dia 8, uma manchete que resumia a alegria de uma comunidade escolar diante da notícia de que a espera de quase 15 anos estava prestes a ter fim.



O anúncio da construção de um prédio para dar fim ao improviso por conta das más condições do espaço físico havia sido feito e a expectativa pela obra era grande.



A obra teve início, foi realizada, o prédio é motivo de orgulho para a comunidade escolar, mas novamente um ano letivo se inicia em meio à precariedade.





Chaves das 15 novas salas Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O que diz a Seduc



O secretário Luís Alcoba afirma que Heitor Villa Lobos e Chiká estão entre as prioridades da secretaria. Ele reconhece que para um bom rendimento escolar é necessário um bom ambiente.



— Estamos correndo contra o tempo para conseguirmos atender e colocar as escolas em funcionamento. Mas tem a parte burocrática que é difícil vencer — garante.



No caso da Chiká, o secretário diz que houve divergências em relação aos pagamentos e foi necessário fazer aditivos. Há expectativa de que por volta da segunda semana de aulas o problema esteja encaminhado.



— As obras que mais nos preocupam são as que se não fizermos o mais rápido possível as escolas não podem funcionar — explica.



