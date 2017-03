"BBB 17": enquetes apontam quem será eliminada no paredão triplo entre Roberta, Emilly e Ieda  

Menos uma 14/03/2017 | 11h14 Atualizada em

O paredão triplo e feminino formado por Ieda, Roberta e Emilly promete mexer a noite desta terça-feira, quando a casa do Big Brother Brasil 2017 ficará com uma mulher a menos.

Conforme o gosto do público, que foi convocado a opinar em enquetes realizadas por três portais, as gaúchas Ieda e Emilly seguirão na competição.



De acordo com o UOL, Roberta deve sair com 75,70% dos votos, enquanto Emilly levou apenas 15,08% dos votos, e Ieda, 9,22%.



A insatisfação com Roberta se repete na enquete do portal iG, onde a estudante de serviço social de São Paulo foi rejeitada com 71% dos votos. Emilly ficou com 22%, e Ieda, 7% dos votos.

No site O Fuxico, quem não gosta de Roberta deu 74% dos votos a ela, enquanto Emilly e Ieda levaram apenas 16% e 10% dos votos, respectivamente.

