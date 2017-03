"BBB 17": enquetes apontam quem será eliminado no paredão triplo entre Emilly, Pedro e Marinalva 

Na mira 07/03/2017 | 11h42 Atualizada em

Quanto mais vazia fica a casa do Big Brother Brasil 17 , mais vigiada. Com o sexto paredão definido entre Emilly, Pedro e Marinalva, o público foi chamado a opinar: quem será o eliminado na noite desta terça-feira?

Apesar de Emilly ter sido escolhida pelos brothers, enquanto Pedro foi indicado pelo líder Ilmar e Marinalva por Roberta, o público parece querer mesmo é que o "nerd" abandone o jogo. Nas enquetes realizadas pelos portais UOL, O Fuxico e iG, Pedro recebeu, em todas as consultas, pelo menos 60% dos votos dos insatisfeitos.

No UOL, a rejeição a Pedro ficou em 63,58%, enquanto a Emilly ficou em 27,70% e a Marinalva, 8,72%.

No iG, o jovem levou 69% dos votos, enquanto Emilly ficou com 26% e Marinalva, apenas 5%.

Por fim, a enquete do site O Fuxico repetiu a previsão de saída do rapaz: Pedro deverá abandonar a casa com 62%, e Emilly e Marinalva, que levaram 28% e 10% dos votos, respectivamente, deverão ficar.

