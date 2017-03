Carlos Etchichury: é hora de um pacto pela vida

Opinião 05/03/2017 | 12h14 Atualizada em

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, está diante da maior crise de segurança da história do Rio Grande do Sul. Com um latrocínio a cada dez dias e cerca de 40 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas, Porto Alegre se tornou uma cidade inóspita e embrutecida — dependendo do bairro onde você vive, é real a possibilidade de deparar com uma cabeça separada do corpo, um braço decepado, uma perna amputada. É que o crime organizado decidiu, por capricho, torturar e esquartejar rivais.



Diante deste cenário, o que faz o nosso secretário? Pouco. Não lhe faltam seriedade e boa vontade. Faltam projetos e, até que Schirmer prove o contrário, competência.

É urgente uma iniciativa que mobilize toda sociedade com um único, claro e óbvio objetivo: a defesa da vida.

É preciso estancar as mortes. Vou repetir: nada é mais importante no Rio Grande do Sul nos dias atuais que estancar as mortes.

Estamos perdendo uma geração de jovens (muitos inocentes), vítimas de homicídios, e centenas de vítimas de latrocínio.

Prefeituras, universidades, organizações sociais, secretarias do Estado, polícias precisam ser mobilizadas. Use o prestígio que o cargo lhe confere e faça algo, secretário. Vamos ocupar as ruas, disputar os jovens com o tráfico. É preciso coragem. É necessário criatividade. Todos estão ávidos para ajudar, secretário. O senhor não percebe?

Até quando?

Chega de conversa fiada. Não adianta repetir que faltam recursos, que não temos policiais, que são criminosos que se matam (por favor!), que não temos vagas em cadeias... O governador José Ivo Sartori sabia de tudo isso quando foi eleito governador. E, mesmo diante da crise, reduziu o percentual destinado à Segurança Pública.



Enquanto o governo não reage, jovens como o doutorando em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Masahiro Hatori, 29 anos, continuarão morrendo. Perceba a dimensão desta morte, secretário. É uma perda humana e social irreparável. Estudante brilhante, o jovem foi abordado por bandidos quando caminhava pela Rua Joaquim Silveira, Bairro São Sebastião, na Zona Norte da cidade, acompanhado da noiva e de uma prima dela, no final da tarde de sexta-feira, dia 3. Assustado, teria tentado tirar das costas a mochila que usava, mas não conseguiu.

Morreu atingido por um tiro na cabeça. É a sexta vítima de latrocínio este ano na Capital.

Até quando, secretário?