Chuva forte atinge Porto Alegre e o interior do Estado

A frente fria que provocou temporais, arrancou árvores e alagou casas no Uruguai na madrugada desta quinta-feira avançou pelo Rio Grande do Sul no início da tarde. Porto Alegre registrou rajadas de vento e chuva forte, o que acabou ocasionando transtornos do trânsito, por volta de 18h30min. Antes de se deslocar para a Capital, o aguaceiro atingiu cidades da Fronteira Oeste com intensidade.

Por volta de 20h30min, cerca de 20 mil clientes estavam sem energia elétrica no RS. Ao menos seis mil são da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), em áreas do bairro Rubem Berta e da região central de Porto Alegre, além de parte de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana. Na área de concessão da RGE Sul são 10 mil consumidores sem o serviço, principalmente na Região Central. A RGE afirmou que quatro mil clientes da empresa em Gravataí estão sem luz.

Segundo o coordenador da Defesa Civil da região da fronteira, major Rinaldo da Silva Castro, a chuva foi mais forte em Aceguá, onde foram registrados 60mm de chuva, e em Santana do Livramento, com cerca de 40mm de precipitação. Em Rio Grande, o porto ficou sem energia elétrica entre 15h e 16h. Ventos com velocidade entre 80km/h e 90km/h também atingiram Livramento.

Também houve registro de chuva em Pantano Grande e em outros municípios da região do Vale do Rio Pardo. Até o fim da tarde desta quinta, segundo a Defesa Civil Estadual, não foram registrados estragos nos locais atingidos pela instabilidade.

Conforme a Somar Meteorologia, em Salto, cidade do Uruguai, os ventos chegaram a 77km/h combinados com um volume de chuva de 57 milímetros. Quando a frente fria cruzou a fronteira do Rio Grande do Sul, atingindo as cidades gaúchas de Quaraí, Dom Pedrito, Chuí e Canguçu, o registro foi de diminuição no volume de água. Até o fim do dia, o temporal deve atingir as Regiões Norte e Noroeste.

Na sexta-feira, a temperatura deve cair para 29° C e o volume de chuva pode dobrar na Capital, chegando a 40 milímetros. A possibilidade é de que mais da metade dos 104 milímetros de chuva esperados para todo o mês de março caia em apenas dois dias.