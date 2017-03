Começa nesta segunda-feira a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre

Carnaval 2017 12/03/2017 | 15h17 Atualizada em

Começa nesta segunda-feira a venda de ingressos, frisas e camarotes para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre. A partir das 15h, o público poderá procurar a sede da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), no Porto Seco, Zona Norte da Capital. Também nesta segunda-feira, a partir das 13h, será possível adquirir os ingressos na rede de farmácias Mais Econômica.



Leia mais:

Nova liga dá visibilidade a blocos da periferia. Veja como curtir as festas

Veja como será o novo Carnaval de Porto Alegre



A partir de terça-feira, a venda nas farmácias ocorrerá em horário comercial, até o dia 23 de março. Nos dias 24 e 25, a venda será até as 12h e somente no Centro de Porto Alegre. A venda de ingressos também acontecerá no Sambódromo do Porto Seco nas noites do evento.



Ingressos



Os ingressos para arquibancadas no desfile da Série Prata (dia 24) custam R$ 10. Para o desfile da Série Ouro (dia 25), custam R$ 20. O valor das frisas é de R$ 1 mil. Já os camarotes partem de R$ 2,5 mil até R$ 4,5 mil. O horário de funcionamento para vendas na sede da Liespa é das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira. O folião deve, se houver interesse em realizar cadastro, apresentar RG e CPF na hora da compra. No site www.liespapoa.com.br, é possível acessar o regulamento dos camarotes.

Montagem da estrutura começou na semana passada Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Muamba



Está marcada para o dia 23 a Muamba, o ensaio técnico, uma prévia para o desfile oficial — a previsão da Liespa é de que a montagem da estrutura para os desfiles esteja pronta no dia 22. O ingresso para a Muamba custará R$ 5, e será vendido na hora do evento, no Sambódromo. Os portões abrem às 19h e às 19h30min começa a Muamba.



Leia outras notícias



Em função da necessidade de redução de custos, neste ano não haverá Desfile das Campeãs no Sambódromo. A festa ocorrerá no dia 26 de março, às 17h, no Auditório Araújo Viana, quando será realizada a leitura das notas e a indicação da campeã. A última colocada da Série Ouro desce para a Série Prata e a campeã da Série Prata subirá para a Série Ouro no Carnaval de 2018.



Endereços para venda de ingressos



Porto Alegre

/// Av. Nilo Wulff, 215, Restinga

/// Av. Borges de Medeiros, 255, Centro

/// Rua dos Andradas, 1200, Centro

/// Rua Voluntários da Pátria, 387, Centro

/// Rua Voluntários da Pátria, 9, Centro

/// Avenida Azenha, 693, loja 1, Azenha

/// Avenida Cavalhada, 2493, Cavalhada

Viamão

/// Avenida Coronel Marcos de Andrade, 98

Canoas

/// Rua Tiradentes, 215, Tiradentes

Gravataí

/// Rua José Loureiro da Silva, 1600, loja 1

Alvorada

/// Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1808, loja 1

São Leopoldo

/// Rua Independência, 465

Sapucaia do Sul

/// Rua Ulisses Cabral, 112

Guaíba

/// Rua São José, 421