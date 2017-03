Feira do Material Escolar termina neste sábado 

DG ajuda você 03/03/2017 | 14h34 Atualizada em

Sábado é o último dia da 27ª edição da Feira do Material Escolar, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre no Centro Histórico. É a última chance de aproveitar os kits escolares, que saem por R$ 14,40, destinados para o ensino fundamental e médio, com os itens básicos que podem ser encontrados na maioria das listas escolares. Até o final de fevereiro, haviam sido vendidos pelo menos 9,5 mil kits.



Feira do Material Escolar

Os preços também são 30% menores do que o mercado, em média, e as compras podem ser parceladas em até quatro vezes nos cartões para compras acima de R$ 100.



Até o final de fevereiro, pelo menos 150 mil pessoas visitaram o evento, que começou em 25 de janeiro. A expectativa é de que o número final supere o do ano passado, que fechou em 155 mil visitantes.