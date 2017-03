Ladrão de celular pede desculpas e diz que se arrependeu porque a vítima era "gata"

Assalto e assédio 01/03/2017 | 13h40 Atualizada em

Não bastou ter roubado o celular da estudante Carolina Dalla Vecchia, 20 anos, na madrugada de terça-feira, dia 28. O ladrão ainda invadiu a conta do Facebook da vítima, pediu desculpa e disse ter se arrependido só porque ela é "gata".



O crime ocorreu quando Carolina, que mora em Guarapuava, no Paraná, caminhava de volta para casa com dois amigos. De repente, um homem apareceu dizendo estar armado e pedindo que os três passassem os celulares. Não satisfeito em levar os aparelhos, o ladrão deu meio volta, disse que um dos amigos de Carolina estava debochando dele e deu um chute no rapaz.

Quando Carolina finalmente chegou em casa, abriu o Facebook e informou os contatos sobre o roubo. Ela ainda alertou para qualquer conteúdo duvidoso feito em seu nome.

Foto: Reprodução / Facebook

A mensagem de Carolina foi publicada às 02h17min de terça-feira. Logo depois das 08h, o ladrão usou o perfil dela para escrever quatro comentários na publicação, dizendo estar arrependido, ressaltando sua beleza e provocando risadas entre seus amigos.



Foto: Reprodução / Facebook

Ele ainda enviou mensagens para familiares de Carolina no WhatsApp, onde justificou o roubo dizendo que "ou era os bens materiais de alguém" ou a vida dele. Também disse que, se visse Carolina mais uma vez, ia querer sair com ela.

Foto: Arquivo pessoal

— Achei ridículo. O cara mandou mensagem para a minha família inteira pelo WhatsApp, o que gerou um certo desespero neles, mas depois que eu consegui acalmá-los, só achei engraçado — contou a jovem ao Diário Gaúcho.

De acordo com o localizador do Facebook, o ladrão estava em Camboriú, litoral de Santa Catarina, quando deixou os comentários na publicação. Na terça-feira, Carolina tentou incluir o roubo de seu aparelho no boletim de ocorrência realizado pelos amigos, mas como era feriado de Carnaval, não houve expediente na delegacia.

Ela acredita que, após invadir suas redes sociais, o ladrão tenha formatado o celular, apagandoos arquivos as senhas dela.

