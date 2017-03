Receita reduz idade em que é exigido CPF de dependentes: veja onde fazer o documento

Imposto de Renda 2017 03/03/2017 | 15h29 Atualizada em

Entre as principais mudanças da declaração do Imposto de Renda 2017, está a exigência do CPF para maiores de 12 anos – antes, a obrigação era para maiores de 14 anos.

Leia mais notícias sobre o Imposto de Renda 2017

A inscrição no CPF pode ser feita a partir de qualquer idade, até mesmo para recém-nascidos.

Pais ou responsáveis devem fazer o CPF de menores de 16 anos. É preciso ter o documento que comprove a naturalidade, filiação e data de nascimento do jovem, como carteira de identidade ou registro civil de nascimento. O responsável deve apresentar a identificação e documento que comprove a guarda.



Leia mais

Saiba quais são as novidades para a declaração do Imposto de Renda

Onde buscar os documentos que você precisa ter na mão na hora de acertar as contas com o Leão



O CPF pode ser feito em uma das unidades conveniadas da Receita Federal, que incluem agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, com o custo de R$ 7.

Pessoas entre 16 e 25 anos com título de eleitor podem fazer o cadastro on-line pelo site da Receita Federal.



Lugares para fazer gratuitamente em Porto Alegre

CAC Porto Alegre: Avenida Loureiro da Silva, 445, sobreloja, Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7h às 19h

É possível agendar o atendimento pela internet ou retirar senhas na hora



TudoFácil Centro: Avenida Borges de Medeiros, 521

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min

TudoFácil Zona Norte: Rua Domingos Rubbo, 51 (em frente ao Hospital Cristo Redentor), Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min

TudoFácil Zona Sul: Avenida Wenceslau Escobar, 2.666, Bairro Tristeza

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min

Incra: Avenida Loureiro da Silva, 515, Sala da Cidadania. Telefone: 3284-3301. É preciso ligar antes para saber se haverá atendimento, pois o Incra atende em sistema de mutirões