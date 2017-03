Rio Grande do Sul tem risco de temporais nesta quinta-feira

Alerta 09/03/2017 | 15h31 Atualizada em





A frente fria que provocou temporais, arrancou árvores e alagou casas no Uruguai na madrugada desta quinta-feira já avança pelo Rio Grande do Sul no início da tarde. O mau tempo se aproxima da Região Metropolitana e do Centro do Estado. A previsão é de que uma chuva com volume de 10 a 20 milímetros caia ainda hoje em Porto Alegre, com rajadas acima de 60km/h.

Conforme a Somar Meteorologia, em Salto, cidade do Uruguai, os ventos chegaram a 77km/h combinados com um volume de chuva de 57 milímetros. Quando a frente fria cruzou a fronteira do Rio Grande do Sul, atingindo as cidades gaúchas de Quaraí, Dom Pedrito, Chuí e Canguçu, o registro foi de diminuição no volume de água.

Nas Região Sul e na fronteira Oeste do Estado, a previsão é de um volume de 60 milímetros de chuva e ventos de 70km/h. Até o fim do dia, o temporal deve atingir as Regiões Norte e Noroeste.



Na sexta-feira, a temperatura deve cair para 29° C e o volume de chuva pode dobrar na Capital, chegando a 40 milímetros. A possibilidade é de que mais da metade dos 104 milímetros de chuva esperados para todo o mês de março caia em apenas dois dias.