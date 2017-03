Sem descanso, homem vende porco "danado" pela internet, e anúncio viraliza /

Por R$ 200 06/03/2017 | 17h40 Atualizada em

Decidido a presentear a filha, que adora animais, o empresário Paulo Oscar Vieira de Melo, 30 anos, que mora em Boa Vista, Roraima, voltou de uma viagem a Lethem, na Guiana, no fim de 2016, com um filhote de porco. Três meses depois, Presunto tinha dado tanta incomodação que o dono se viu obrigado a vendê-lo. O curioso foi a maneira adotada: uma publicação no site OLX, com a condição de que o bicho não fosse morto.

No anúncio, feito na manhã de 1º de março, ele detalha o porquê de decidir vender o mamífero. "Não temos coragem de matar. Ele é muito, mas muito danado. Rouba sandália, rasga o lixo dos vizinhos (está sendo ameaçado de morte pelos vizinhos) e se mete em brigas de cachorro na rua".

— Ele foi crescendo, e a porquice foi aumentando. O porco começou a aprontar, arrancava planta da vizinha, quebrava coisas dentro de casa — explica Paulo ao Diário Gaúcho.



Presunto tem três meses e foi comprado na Guiana Foto: Paulo Oscar Vieira de Melo / Arquivo pessoal

Tão grande foi a "má conduta" de Presunto que Paulo o descreveu como "galeroso".

— Galeroso é uma forma de dizer que é uma "pessoa" de gangue, uma pessoa que tem mau comportamento — esclarece.

Venda



Quatro dias depois do anúncio, em 3 de março, Presunto já havia sido vendido. O comprador é outro morador de Boa Vista. Por R$ 200 e sob a condição de que o animal não fosse morto, Paulo o entregou à nova família.

— O novo dono disse que vai levar para o sítio para procriar, para cuidar detalha.

As propostas não se limitaram aos limites de Roraima. Interessados do Amazonas e de Santa Catarina também contataram o empresário. O vizinho gaúcho, aliás, perguntou se Paulo enviaria Presunto por Sedex.

Ao todo, o pai de Alice acredita ter recebido cerca de 60 mensagens de interesse.

Filha

Segundo Paulo, no começo, o porco ficava dentro de casa, junto com a filha, Alice Vieira, três anos. Só que a menina ficava suja, porque brincava com o animal.

Alice, três anos, brinca com Presunto e com um dos sete cães da família Foto: Paulo Oscar Vieira de Melo / Arquivo pessoal

Para Alice, que havia se apegado ao companheiro, o pai inventou uma desculpa.

— Ela tá sentindo falta do porco, ela ficou triste. Eu disse que ele mudou de casa e que, depois, voltava — conta.

Mas, e agora, a pequena terá algum animal com quem se divertir e do qual cuidar? A resposta é sim — e vários.

— A gente tem sete cachorros — conta o pai.

Repercussão

O assunto bombou depois que uma página no Facebook compartilhou a história pitoresca.

Nos comentários, muitos seguidores ficaram espantados com o anúncio, mas caíram na gargalhada. Outros manifestaram carinho pelo bicho.

Mais tarde, a página seguiu na brincadeira e criou memes sobre a história.

