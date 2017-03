Sindicato da construção civil distribui batons a mulheres que atuam nos canteiros de obras

Dia Internacional da Mulher 08/03/2017 | 14h10 Atualizada em

Trabalhadoras da construção civil de Porto Alegre foram surpreendidas, na manhã desta quarta-feira, com batons distribuídos por representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil (Sticc), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nas visitas aos canteiros de obras, as equipes de fiscalização ainda realizaram uma palestra sobre a importância da mulher na construção civil.



Batons foram distribuídos junto com mensagens Foto: Sticc / Divulgação

Cerca de 270 mulheres atuam no setor em Porto Alegre, segundo o Sticc. Na Região Metropolitana, esse número, porém, chega a 7 mil, entre empregos formais e informais. O universo de trabalhadores homens e mulheres na Grande Porto Alegre é de aproximadamente 150 mil, pelos cálculos do Sindicato.



Para Mara Oliveira, 37 anos, que trabalha com rejunte em uma obra de condomínio do Bairro Ruben Berta, na Zona Norte da Capital, o número de trabalhadoras tende a aumentar ainda mais.

— Aos poucos, nós vamos tomando um espaço altamente masculino – afirmou.

– No começo, achei meio estranho. Agora, já converso com todos e essa foi a profissão que escolhi – completou a eletricista Jéssica Amaral, de 25 anos.



