Vagas para professores em Trindade do Sul e outros concursos: veja as oportunidades abertas no Estado

Professores podem aproveitar a última semana de inscrições para participar do concurso da prefeitura de Trindade do Sul, no Noroeste do Estado. São seis vagas para professores de diversas áreas e uma vaga para servente. Os salários vão a R$ 1.124,72 e a prova acontece em 19 de março. Para os professores, os títulos também contarão pontos na avaliação.

Na Universidade Federal de Pelotas, são 18 vagas para professores substitutos, que serão selecionados por prova de títulos e didática. Remunerações partem de R$ 2,2 mil e há adicionais conforme a titulação. A data da prova didática ainda não foi definida.

Salários chegam a R$ 5,9 mil no concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias do Sul, no qual 20 vagas serão definidas em concurso com prova em 7 de maio. São funções de agente comercial a operação de estações.



Veja processos seletivos abertos no RS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL

Cargos e vagas: professor de anos iniciais (1), professor de Artes (1), professor de Educação Física (1), professor de educação infantil (1), professor de Letras – língua portuguesa (1), professor de Matemática (1) e servente (1)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 929,75 a R$ 1.124,72

Prazo: até as 16h de 8 de março

Taxa: R$ 50 (ensino fundamental) e R$ 100 (superior)

Provas: 19 de março (professores também terão prova de títulos e, para o cargo de servente, prova prática)

Edital e inscrições: clique aqui

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RS

Cargos e vagas: agente administrativo em Passo Fundo (1 + CR), em Santo Ângelo (1 + CR), em Caxias do Sul (1 + CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR), fiscal em Passo Fundo (CR), em Santo Ângelo (CR), em Caxias do Sul (CR), em Pelotas (CR), em Santa Cruz do Sul (CR), em Santa Maria (CR) e em Uruguaiana (CR)

Níveis: ensino médio completo

Salários: R$ 1.606,64 a R$ 3.469,10

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 60

Provas: 30 de abril

Edital e inscrições: clique aqui



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Cargos e vagas: professor substituto para 20 horas (2) e professor substituto para 40 horas (16)

Níveis: superior completo

Salários: remuneração básica de R$ 3.117,22 (40h) e R$ 2.236,29 (20h), mais adicionais conforme a titulação

Prazo: 14 de março

Taxa: R$ 50

Provas: prova de títulos e prova didática

Edital e inscrições: clique aqui



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL

Cargos e vagas: agente comercial (1), ajustador de hidrômetros (CR), assistente de planejamento (1), eletromecânico (3), instalador hidráulico (4), leiturista (3), operador de estação de bombeamento (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto (CR), técnico de nível médio – edificações (2), técnico de nível médio – química (2), técnico de nível médio – saneamento (1)

Níveis: fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.581,04 a R$ 5.992,32

Prazo: 20 de março

Taxa: de R$ 25 a R$ 100

Provas: 7 de maio

Edital e inscrições: clique aqui