Veja onde fazer atividade física de graça em Porto Alegre e outras sete cidades

O clima é de festa quando chegam as participantes do núcleo esportivo São Miguel, do Salão Paroquial da Comunidade São Miguel Arcanjo, no Bairro Morada do Vale II, em Gravataí. Nessa aula, que era encerramento do programa de verão, foram mais de 50 alunos de todos os núcleos, na maioria, mulheres. Irmãs gêmeas, as donas de casa Rejane Farias e Regina Vargas, 61 anos, vão aos núcleos esportivos de ginástica oferecidos pela prefeitura de Gravataí há, pelo menos, oito anos. As atividades são alongamento, aquecimento, ginástica localizada, dança e atividades recreativas. Dez professores de Educação Física se revezam nos 29 núcleos espalhados pela cidade.

— Começamos a vir pra manter a saúde — explicam juntas, ansiosas para retornar à aula.



— A gente sua bastante e emagrece — comenta a dona de casa Claudete Camboim, 58 anos, moradora do Bairro Bom Sucesso.



Dança

Zumba é uma das aulas que faz mais sucesso entre as senhoras. O programa é aberto a qualquer idade a partir dos 12 anos, mas as rainhas da dança têm, em sua maioria, a partir dos 45 anos.



— Aqui é onde tiramos o estresse das pessoas e o carinho que elas nos passam é muito verdadeiro. Com a dança, passamos energia positiva — avalia o professor de zumba Diogo Luis Oliveira.



— É como se fosse a família da gente — resume a coordenadora do programa, a professora Sabrina Dias.



Outras prefeituras de cidades da Região Metropolitana proporcionam aulas gratuitas para quem tem vontade de se mexer sem gastar nada. Reunimos os locais que já estão oferecendo atividades — algumas já começaram, outras estão por iniciar. As inscrições ocorrem diretamente nos locais.





Porto Alegre

- O que: basquete, dança, vôlei, handebol, tênis de praia, ginástica artística, brinquesporte

- Quando: basquete nas segundas e sextas (14h às 15h30min e 16h e 17h30min), quartas e sextas (8h30min) e terças e quintas (19h às 21h). Brinquesporte nas terças e quintas (10h às 11h30min) e terças (16h às 17h30min). Dança nas sextas-feiras, das 14h às 15h30min e das 16h às 17h. Ginástica artística nas terças e quintas das 8h30min às 10h e 14h às 15h30min. Vôlei feminino nas terças e quintas, das 14h às 15h30min e masculino no mesmo dia, das 16h às 17h30min. Handebol na quarta e sexta-feira, das 10h30min às 12h, e segunda e quarta, das 14h às 15h e 16h às 17h. Tênis de praia nas segundas e quintas, das 14h às 15h30min e das 16h às 17h30min. Futsal nas terças e quintas-feiras, das 10h às 12h.

- Endereços: Ginásio Tesourinha (Avenida Erico Verissimo, s/nº, Menino Deus)

- Quem pode participar: qualquer pessoa

Alvorada

- O que: oficinas de ioga, caratê, capoeira, ginástica, basquete, escolinha de futsal e vôlei, danças infantojuvenil e caminhada orientada

- Quando: aulas começam em 13 de março, horário ainda não foi divulgado

- Onde: Ginásio Djalma Neves (Rua Vasco da Gama, 560, Bairro Americana) e Ginásio Tancredo Neves (Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3.290, Bairro Bela Vista)

- Quem pode participar: qualquer pessoa, mediante inscrição no local com uma foto 3x4, cópia de certidão de nascimento para menores de idade ou RG para adultos e comprovante de residência



Canoas

- O que: aulas de musculação com instrutor e equipamentos

- Quando: segundas e quartas às 7h, 8h, 9h e 10h, terças e quintas às 16h (terceira idade), 17h, 18h e 19h

- Onde: Centro Olímpico Municipal (Rua Araguaia, 1151, Bairro Igara)

- Quem pode participar: pessoas a partir de 15 anos, desde que levem atestado médico atualizado e documento de identidade



- O que: aulas de ginástica, ioga, alongamento, esporte na terceira idade/// Quando: horários variados durante a semana

- Onde: Centro de Esporte e Lazer Mathias Velho (Avenida Rio Grande do Sul, 1.790), Centro de Esporte e Lazer São José (Rua João Leivas de Carvalho, 541), Centro Olímpico Municipal (Rua Araguaia 1.151), Complexo Cultural e Esportivo Martin Luther King (Rua Clovis Bevilacqua, 1.770), Parque Esportivo Eduardo Gomes (Avenida Guilherme Schell, 3.600) e Parque Municipal Getúlio Vargas (Rua Dona Rafaela, 700)

- Quem pode participar: qualquer pessoa, desde que levem atestado médico atualizado e documento de identidade



Esteio

- O que: aulas de ginástica, caminhada orientada e escolinha esportiva

- Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h

- Onde: academias de saúde Novo Esteio (Rua Clarice Lispector, 163), Três Marias (Rua Ayrton Senna da Silva, ao lado da UBS Votorantim) e Avenida do Carnaval (Avenida Governador Ernesto Dornelles, esquina com Osmar Fortes Barcelos)

- Quem pode participar: qualquer pessoa, desde que leve a carteira de identidade para a inscrição, que é feita na hora



Gravataí

- O que: aulas de ginástica

- Quando: cada núcleo tem programação própria, de segunda a sexta-feira, duas vezes por semana

- Onde: para saber a mais próxima, ligue na Secretaria de Esporte e Lazer, telefones 3600-7733 e 3600-7734.

///Confira os endereços dos núcleos:

Núcleo Esportivo de Ginástica Ascab (Rua Olavo Bilac, 635, Bom Sucesso), Núcleo Esportivo de Ginástica Ascoma (Rua Otávio Dutra, 356, Cohab C - atrás do posto de saúde), Núcleo Esportivo de Ginástica Atlético do Vale (Rua Cônego Viana esq. com Afonso Alves - Sede da AMOVAL, Morada do Vale I), Núcleo Esportivo de Ginástica COFAMEG (Av. Brasil, 948, Barnabé), Núcleo Esportivo de Ginástica Cohab A (Rua Jaguaruna, 160, Cohab A), Núcleo Esportivo de Ginástica Itacolomi - São Miguel (RS 020, 1536, Salão Paroquial, São Marcos), Núcleo Esportivo de Ginástica Gaudérios do Pago, (Rua Los Angeles esquina com Leopoldo Lima, Garibaldino), Núcleo Esportivo de Ginástica CTG Laço da Amizade (Rua Aracajú esquina com Amazonas), Núcleo Esportivo de Ginástica Japa (Avenida Brasil, 221, Salão Paroquial, São Geraldo), Núcleo Esportivo de Ginástica Jardim Conceição (Rua João Pereira esquina com Vanius Abílio dos Santos), Núcleo Esportivo de Ginástica Monte Belo (Rua Dom Ricardo esquina com Rua do lago), Núcleo Esportivo de Ginástica Morungava (Rua Guilherme Braun, 110, Morungava), Núcleo Esportivo de Ginástica Morungava (Estrada Arthur José Soares, 120, salão paroquial, Morungava), Núcleo Esportivo de Ginástica Neópolis (Rua Amazonas esquina com Rua São Paulo, salão paroquial, Neópolis), Núcleo Esportivo de Ginástica Nossa Senhora Aparecida (Rua Deolinda Goularte esquina com Guarapari, salão paroquial), Núcleo Esportivo de Ginástica Nossa Senhora de Fátima (Av. Flores da Cunha, 8069, salão paroquial, São Judas Tadeu), Núcleo Esportivo de Ginástica Parque dos Eucaliptos (Rua Fernando de Noronha, 340, associação dos moradores, Parque dos Eucaliptos), Núcleo Esportivo de Ginástica Perpétuo Socorro (Rua Teresa de Noronha, esquina com Josué Guimarães, salão paroquial, Águas Claras), Núcleo Esportivo de Ginástica Redondo Cohab B (Rua Sinval Guazeli, esquina com Rio Grande do Sul, salão da associação de moradores), Núcleo Esportivo de Ginástica Sagrada Família (Rua Dom Feliciano, 1582, salão paroquial, Parque Olinda), Núcleo Esportivo de Ginástica Santa Ana (Rua Santa Ana, esquina com Rua Botafogo, salão paroquial, Vila Branca), Núcleo Esportivo de Ginástica Santa Isabel (Rua Belém, esquina com Rua Redenção, salão paroquial, Castelo Branco), Núcleo Esportivo de Ginástica São Francisco de Assis (Rua Guararapes, 810, Bom Princípio), Núcleo Esportivo de Ginástica São Miguel - Morada do Vale II (Rua Eurico Lara, 207, salão paroquial), Núcleo Esportivo de Ginástica São Nicolau (RS 020, Parada 78, salão paroquial, São Marcos), Núcleo Esportivo de Ginástica Unidos do Vale (Rua Reverendo Franscico de Souza, sociedade Unidos do Vale, Morada do Vale I), Núcleo Esportivo de Ginástica Univilas (Rua Atlântida, 7, associação de moradores, União), Núcleo Esportivo de Ginástica Vera Cruz (Rua Montenegro,126, Vila Branca) e Núcleo Esportivo de Ginástica Vila Elisa (Rua Lins, 18, associação de moradores, Parque Florido)

- Quem pode participar: qualquer pessoa



Novo Hamburgo

- O que: oficinas de pilates de solo, ritmos, zumba, câmbio (vôlei para idosos) e ginástica

- Quando: para se inscrever basta levar atestado médico autorizando a atividade física e documento com foto

- Onde: 14 bairros já têm atividades. Ligue para o 3595-1577 para ser encaminhado à atividade mais próxima. Esta é a lista completa de endereços disponíveis: Associação de Moradores do Bairro Rondônia, AMBRO (Rua Guilherme Groverman, 924, Rondônia), Associação de Moradores do Bairro Boa Saúde, (Rua Saturno, 261, Boa Saúde), CAUDEQ (Rua Vidal Negreiro, 271, Operário) Centro Social Madre Regina (Rua Pedro Adams Filho, 962, Santo Afonso), Centro Social Urbano – CSU (Rua Fernando de Noronha, 808, Guarani). CRAS 1 – Canudos (Rua Karl Schmidt, 390, Canudos), CTG Essência da Tradição (Rua Nicolai Vasilescu, 384, Canudos), Esperança, (Rua José de Alencar, 301, Rio Branco), Ginásio Municipal Agostinho Cavasotto (Rua Portugal, Rincão), Kephas – Território da Paz (Rua Momberger, Kephas), Paróquia São José Lomba Grande, (Rua João Aloysio Algayer, 1224, Lomba Grande), Praça Céu, (Rua do Bosque, Boa Saúde), Praça da Juventude (Rua Honduras, 150, esquina com a Rua Boston, Santo Afonso), Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo – SGNH (Rua Castro Alves, 166, Rio Branco), União (Rua Maria do Carmo Miranda da Cunha, Canudos), Viva Mulher (Av. Pedro Adams Filho, 5836, Centro), Raio de Sol (Rua Carrossel, 95, Roselândia) e Sociedade Cruzeiro do Sul (Rua Oswaldo Cruz, 96, Primavera)

- Quem pode participar: idosos

São Leopoldo

- O que: ginástica, dança, câmbio, basquete relógio, bocha, ginástica coreografada, tênis de mesa, mini tênis, futebol, futsal, futebol de areia, vôlei, basquete, skate, basquete sobre rodas, caminhada orientada, cooper, corridas de rua, monitoramento em aparelhos de academias ao ar livre

- Quando: os horários ainda não foram divulgados, mas as aulas têm uma hora e acontecem duas vezes por semana

- Onde: haverá atividades nos bairros Campina, Cohab Feitoria, Cohab Duque, Bom Fim, Feitoria Madezatti, Feitoria Seller, Novo Sinos, Parque Itapema, Santa Marta, Parque Mauá, Parque Sinuelo, Santa Tereza, Santo André, Santos Dumont, São José, Rio dos Sinos, Vicentina, Vila Glória, Vila Progresso e Centro

- Quem pode participar: qualquer pessoa, mediante inscrição no Ginásio Municipal (Avenida Dom João Becker, 313), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Leve o RG, comprovante de endereço, atestado médico e para crianças, atestado de matrícula. Informações no telefone 3568-8223



Sapucaia do Sul

- O que: aulas de ginástica para idosos

- Quando: segundas e quartas (9h30min às 10h30min, no Ginásio Edu Viegas), terças e quintas (9h30min às 10h30min, no Salão da Paróquia São Pedro)

- Onde: Ginásio Edu Viegas (Avenida Alfredo Scharlau, Cohab) ou salão da Paróquia São Pedro (Rua Modesto Dias, Nova Sapucaia)

- Quem pode participar: idosos



- O que: caminhadas orientadas das unidades básicas de saúde

- Quando: durante a manhã, conforme o cronograma de cada UBS

- Onde: UBS Cohab (Avenida José Joaquim, esquina com Rua Gávea), ESF Vargas (Rua Santa Luzia, 358), ESF Freitas (Rua São Cristóvão, 34), UBS São Cristovão (Rua Ivoti, 93)

- Quem pode participar: qualquer pessoa



- O que: aulas de musculação e ginástica

- Quando: musculação de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, e ginástica às segundas e quartas, das 9h às 10h30min e das 15h30min às 16h

- Onde: complexo esportivo e de lazer Praça da Juventude (Rua César Alves de Souza, esquina com Rua Enor Holmer, Bairro Capão da Cruz)

- Quem pode participar: qualquer pessoa





