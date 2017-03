Vídeo do "fantasma do IML de Cuiabá" intriga redes sociais. Veja o que se sabe sobre o caso

História de Horror Brasileira 14/03/2017 | 17h14 Atualizada em

O vídeo que mostra uma porta vermelha batendo no fundo de um corredor com luzes que piscam sem parar intrigou tanto as redes sociais na madrugada desta terça-feira, dia 14, que foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil.

Só que o caso, na verdade, não aconteceu no Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá, no Mato Grosso, e sim em um complexo onde há uma escola infantil em Araucária, no interior do Paraná. A prefeitura prometeu abrir uma sindicância para investigar a conduta dos dois agentes de segurança identificados como responsáveis pelo caso. A ideia é entender o contexto da gravação e se foi uma brincadeira dos funcionários.

Esse vídeo leve foi gravado no IML de Cuiabá. pic.twitter.com/gt2qfcaMI6 ¿ AHS Brasil (@AHSBrasil) 14 de março de 2017

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Araucária, a gravação do "fantasma do IML de Cuiabá" foi feita no Complexo de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (Caic), que abriga a escola infantil Eglé Cordeiro Machado Pinto.



Assim que o vídeo passou a circular nas redes sociais, a Secretaria de Segurança Pública identificou a origem da gravação e informou ter sido realizado por dois agentes de segurança responsáveis pela ronda noturna do complexo.

Apesar de a assessoria não saber informar a data em que o vídeo foi gravado, há uma pista para a relação com o IML de Cuiabá. No dia 11 de março, nove corpos que esperavam identificação no IML da capital mato-grossense tiveram de ser enterrados às pressas após uma problema no sistema de refrigeração. Eles foram enterrados como indigentes, de acordo com o G1.

Repercussão

Obra de humor ou fruto de forças sobrenaturais, os usuários do Twitter não perderam a oportunidade de comentar a gravação. A conta no Twitter da American Horror Story Brasil, perfil que divulga informações sobre a série de terror, ajudou a espalhar o vídeo pela internet.

Eu vendo o vídeo dos guardas do IML de Cuiabá pic.twitter.com/I5AOc5KHvO ¿ kakashi cheiroso (@caradelesmash) 14 de março de 2017

esse gif representa como seria a minha reação se eu fosse o guarda do IML de Cuiabá pic.twitter.com/8NT1V3Nen2 ¿ l¡ (@echormai) 14 de março de 2017

A história do IML de Cuiabá que não é IML e nem é em Cuiabá é tipo refresco de limão que parece groselha mas tem gosto de tamarindo. ¿ Roberto Baum (@Betojrw) 14 de março de 2017

partiu IML DE CUIABÁ pic.twitter.com/uz5F4zJnWm ¿ Gabi Longarete (@_Longarete_) 14 de março de 2017

Esse é o culpado pelo vídeo do IML de Cuiabá pic.twitter.com/GSIPzAhO7p ¿ Chanzinho inho inho (@VivaoChan) 14 de março de 2017

Acabei de ver o video do IML de Cuiabá, EU TO ASSIM AGORA: pic.twitter.com/JY6Lcd4AFU ¿ Brizola Memes (@BrizolaMemes) 14 de março de 2017

