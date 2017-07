Agência de Emprego de Novo Hamburgo abre 121 vagas de trabalho: saiba como se candidatar

Oportunidade 20/07/2017 | 11h34 Atualizada em

A Agência Municipal de Emprego (AME) de Novo Hamburgo está com 121 vagas de emprego abertas em sua unidade, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. Para se candidatar, é preciso comparecer à agência (Rua Joaquim Pedro Soares, 349, Centro), das 8h às 16h30min, de segunda a sexta-feira, com a carteira de trabalho.

A maioria das vagas é para trabalho em Novo Hamburgo, mas há cargos em Campo Bom, Estância Velha, São Leopoldo, Sapiranga e na catarinense Jaraguá do Sul.

Veja quais são os cargos e vagas disponíveis conforme a cidade:



Novo Hamburgo

Alinhador de pneus (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de depósito PCD (2), auxiliar de estoque (2), auxiliar de linha de produção de soldagem de lonas (1), bolseiro para bolsas de couro (1), confeiteiro (2), costureira de reparação de roupas (1), cuidador de idosos domiciliar (1), desenhista projetista mecânico (2), estoquista (2), ferramenteiro/montador de matriz de salto de sapato com experiência (1), marceneiro de móveis (2), masseiro de biscoito, macarrão e pão (1), mecânico de manutenção de motocicletas (1), montador de máquinas (2), montador de móveis de madeira (2), operador de caixa (1), operador de vendas - lojas (2 - 1 para PCD), preparador automotivo (1), promotora de vendas (4), promotor de vendas (11 - 1 para PCD), serralheiro (1), técnico de enfermagem (3), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), técnico de segurança do trabalho para obras civis (1), vendedor de comércio varejista (3), vendedor porta a porta (15), vendedor porta a porta (25) e vendedor pracista (1).

Campo Bom

Atendente de informações - telemarketing (2 vagas para PCD) e vendedor interno (7 vagas para PCD).



Estância Velha

Pedreiro (1).



Jaraguá do Sul (SC)

Montador de calçados (3 vagas para PCD).



São Leopoldo

Montador soldador (2) e soldador (2).

Sapiranga

Auxiliar de linha de produção (10 vagas para PCD).



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3524-4872 ou no site da agência.