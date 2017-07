Confira a lista de concursos com inscrições abertas no RS e como se candidatar

Espaço do Trabalhador 24/07/2017 | 04h00 Atualizada em

Termina nesta semana o prazo para as inscrições no concurso do Tribunal de Justiça do Estado. Os salários chegam a R$ 7.352,93. As prefeituras também oferecem vagas: são oportunidades nas cidades de São Sebastião do Caí, Santiago, Estrela, Mato Queimado e Pouso Novo, nas mais diversas áreas.



Leia mais

Saiba qual é a nova forma de demissão por justa causa

Nova contribuição sindical deve ser discutida a partir de agosto



Seleções da Defensoria do Estado e da Universidade Federal de Santa Maria também buscam profissionais, além de outros concursos abertos.

Confira todas as oportunidades:

Defensoria Pública do Estado

Cargos e vagas: analistas de nível superior nas seguintes áreas: processual (23), contabilidade (2), economia (CR), administração (3), arquitetura (CR), engenharia civil (1), engenharia elétrica (1), saúde com especialização em farmácia (1), saúde com especialização em assistência social (CR), biblioteconomia (CR), arquivista (CR), comunicação social (CR), saúde com especialização em psicologia (1), tecnologia da informação, especialidade em infraestrutura e redes (2), tecnologia da informação especialidade banco de dados (1), tecnologia da informação especialidade em desenvolvimento de sistemas (2) e tecnologia da informação especialidade em segurança da informação (1). Técnicos de nível médio nas seguintes áreas: administrativa (57), apoio especializado especialidade edificação (4), informática (6), apoio especializado especialidade logística (1), apoio especializado especialidade segurança do trabalho (1) e apoio especializado especialidade segurança (CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 3.243,90 (médio) a R$ 5.947,15 (superior)

Prazo: até as 14h de 11 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 (médio), R$ 182,41 (superior completo)

Prova: 17 de setembro

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: analista judiciário (CR) e técnico judiciário (CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 3.860,28 (técnico) e R$ 7.352,93 (analista)

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80 (técnico) e R$ 183 (analista)

Prova: 26 e 27 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Prefeitura Mato Queimado

Cargos e vagas: servente (1+CR) e visitador do PIM (2+CR). Os contratos são temporários

Nível: quarta série do ensino fundamental a ensino médio

Salário: R$ 1.003,84

Prazo: 27 de julho

Taxa de inscrição: R$ 30

Prova: 12 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Prefeitura de São Sebastião do Caí

Cargos e vagas: contador (CR), cuidador (CR), fiscal municipal (1), guarda municipal (CR), lavador de veículos (1), monitor de educação infantil (15), motorista (1), odontólogo (1), operário (1), professor de educação especial (CR), professor de educação artística em ensino fundamental séries/anos finais (CR), professor de geografia em ensino fundamental séries/anos finais (CR), professor de língua inglesa em ensino fundamental séries/anos finais (1), psicólogo (1), servente (2) e técnico em saúde bucal (1)

Nível: de fundamental completo a superior completo

Salário: de R$ 940,06 a R$ 3.497

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prova: 12 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)

Cargos e vagas: auxiliar técnico (1), auxiliar de promoção social (1), assistente de feiras e eventos (1), analista de promoção social (2), analista técnico (1), analista financeiro (1), analista de arrecadação (CR), analista de comunicação (CR), técnico de promoção social (1), técnico em programas especiais - engenharia agronômica (2), técnico em programas especiais - engenharia agronômica, medicina veterinária ou zootecnia (1), técnico em formação profissional (1+CR), técnico em administração de pessoal (1), supervisor regional (1) e motorista (1)

Nível: de fundamental a superior

Salário: de R$ 1.996,36 a R$ 6.831,57

Prazo: até as 12h de 25 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$ 120, varia conforme o cargo

Prova: análise curricular, entrevista e prova marcada para 24 de setembro

Edital e inscrições: clique aqui

Câmara Municipal de Lajeado

Cargos e vagas: contador (1) e servente (1)

Nível: de fundamental a superior

Salário: R$ 816,64 (servente) e R$ 5.374,31 (contador)

Prazo: 25 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 (servente) e R$ 120 (contador)

Prova: 12 de agosto

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Santiago - 1

Cargos e vagas: auxiliar em saúde bucal (1), médico (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), nutricionista (1), odontólogo endodontista (1), odontólogo periodontista (1), odontólogo traumatologista buco-maxilo-facial (1) e técnico em enfermagem (1)

Nível: técnico completo (enfermagem) e superior completo

Salário: R$ 1.157,02 a R$ 6.125,87

Prazo: até as 12h de 26 de julho

Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 120

Prova: 27 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Prefeitura de Santiago - 2

Cargos e vagas: agente administrativo (1), assistente social (1), auditor fiscal tributário (1), cuidador (1), engenheiro civil (1), motorista (1), técnico em informática (1), tesoureiro (1) e tesoureiro adjunto (1)

Nível: de ensino médio completo a superior completo

Salário: de R$ 1.157,02 a R$ 3.423,51

Prazo: até as 12h de 26 de julho

Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 120

Prova: 27 de agosto

Inscrições: bit.ly/2sVeW8t

Edital: bit.ly/2tohaOy

Prefeitura de Santiago - 3

Cargos e vagas: professor anos finais do EF - geografia (1) e professor anos finais do EF - português (1)

Nível: licenciatura completa na disciplina

Salário: de R$ 1.441,67

Prazo: até as 12h de 26 de julho

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 27 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Prefeitura de Santiago - 4

Cargos e vagas: eletricista (1), mecânico II (1) e operador de máquinas (1)

Nível: a partir de fundamental completo

Salário: de R$ 1.157,02 a R$ 1.426,46 (mecânico)

Prazo: até as 12h de 26 de julho

Taxa de inscrição: R$ 30 e R$ 70 (mecânico)

Prova: 27 de agosto

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Conselho Regional de Química da 5ª Região

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (8+CR), sendo cinco vagas em POA, uma em Passo Fundo, uma em Farroupilha e uma em Pelotas

Nível: ensino médio completo

Salário: R$ 1.309,31 a R$ 1.992,22

Prazo: 28 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 70 a R$ 100

Prova: 3 de setembro

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Prefeitura de Estrela

Cargos e vagas: fiscal de trânsito (3), fiscal sanitário (1) e monitor da educação (25)

Nível: de médio a superior

Salário: de R$ 1.122,47 a R$ 5.106,06

Prazo: 30 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 60 (monitor e fiscal de trânsito) a R$ 80 (fiscal sanitário)

Prova: 26 de agosto

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Pouso Novo

Cargos e vagas: farmacêutico (1), fiscal municipal (1), nutricionista (1) e psicólogo (1)

Nível: superior completo

Salário: R$ 2.306,92 (farmacêutico e fiscal) e R$ 3.130,82 (nutricionista e psicólogo)

Prazo: 3 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 (farmacêutico e fiscal) e R$ 100 (nutricionista e psicólogo)

Prova: 19 de agosto

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 1

Cargos e vagas: professor (22)

Nível: a partir de superior completo

Salário: R$ 4.209,12 ou R$ 9.570,41

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: de R$ 105 a R$ 239, conforme o cargo

Prova: data provável entre 8 de setembro a 6 de novembro

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 2

Cargos e vagas: professor substituto (12)

Nível: a partir de superior completo

Salário: de R$ 2.408,08 a R$ 5.697,61, conforme a formação

Prazo: 26 de julho

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 142, conforme o cargo

Prova: prova de títulos e prova didática

Inscrições: presenciais, no departamento relacionado

Edital: clique aqui

Grupo Hospitalar Conceição - 1

Cargos e vagas: auxiliar de laboratório (CR), engenheiro segurança do trabalho (CR), médico clínica médica (CR), médico oftalmologia - estrabismo (CR), médico otorrinolaringologista (CR) e médico - unidade de pronto atendimento (CR)

Nível: de médio a superior

Salário: R$ 1.809,60 (auxiliar) a R$ 8.006,40 (engenheiro). Para os médicos, salários básicos variam de R$ 6.717 a R$ 9.851,60, mas há adicionais que podem aumentar a remuneração mensal até R$ 20.827,60

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 59 (médio) e R$ 115 (superior)

Prova: 17 de setembro

Edital e inscrições: clique aqui

Grupo Hospitalar Conceição - 2

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (CR). Processo seletivo simplificado

Nível: médio completo

Salário: R$ 2.527,20

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 59

Prova: 17 de setembro

Edital e inscrições: clique aqui

Grupo Hospitalar Conceição - 3

Cargos e vagas: cozinheiro (CR). Processo seletivo simplificado

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.897,20

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 38

Prova: 17 de setembro

Edital e inscrições: clique aqui

CR: cadastro reserva