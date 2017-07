Giane Guerra: cuidado com as ofertas "imperdíveis" que chegam por e-mail

Acerto de Contas 25/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Redes sociais e caixas de e-mail estão cheias de "ofertas imperdíveis". Sabe identificar se não são uma pegadinha? Ou pior: sites que colhem informações pessoais para aplicar golpes. A Associação de Consumidores ProTeste dá algumas orientações:



– Verificar a autenticidade do anúncio. Procure a campanha no site ou perfil oficial da loja, procurando o produto e vendo se existe de fato a promoção. Ao clicar no anúncio, fique atento às diferenças na página falsa: quando há na barra de navegação a mensagem "não seguro", o endereço do site não começa com o nome da loja virtual e o link não traz , provavelmente é uma fraude.



– Em geral, o pagamento de produtos e serviços fraudulentos deve feito só por boleto bancário. O documento até pode trazer informações verdadeiras, mas o código de barras pode ser de outra empresa. No cartão de crédito, ainda é possível pedir estorno do valor pago depois.



– Quando o anúncio está em rede social, é possível identificar fraudes até mesmo pelos comentários no post. Alguns usuários já avisam que se trata de golpe.



– Outra dica é verificar em sites de reclamação ou fazer uma busca sobre o nome da empresa associado ao produto ofertado.



– Para finalizar, é possível conferir o link com o antivírus do computador.