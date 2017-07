Giane Guerra: duas empresas estão com vagas abertas no RS

Acerto de Contas 18/07/2017 | 08h01 Atualizada em

É com prazer que a coluna abre dizendo que "Há vagas". Unir a empresa que busca trabalhadores com pessoas que buscam emprego é uma das maiores satisfações de um jornalista de economia.



Então, vamos lá:



— A Tumelero está contratando. Após ter sido comprada por um grupo francês, a empresa gaúcha está acelerando a expansão. Vai reformar três lojas em 2017 e abrir uma nova em 2018. As unidades que serão revitalizadas ficam em Porto Alegre e em Passo Fundo. Como haverá também uma ampliação de horário de atendimento, a rede de lojas de materiais de construção está recebendo currículos. O candidato deve enviar pelo site.



— A Kepler Weber está com 40 vagas de emprego abertas para a fábrica de Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A empresa gaúcha fabrica silos e equipamentos para armazenagem de grãos. A contratação é imediata. A seleção é feita pela agência de recrutamento AST Facilities. São vagas, inicialmente, para contrato temporário que pode chegar a nove meses.

Os salários partem de R$ 1.292. Os interessados devem enviar o currículo à AST Facilities pelo e-mail ana.teixeira@astfacilities.com.br . Informações pelo telefone 55.991611259.