Giane Guerra: feirão vai oferecer 500 vagas de estágio e emprego

19/07/2017

Ao menos cinco empresas de recrutamento e seleção vão participar de um feirão de estágios e empregos na semana que vem. São elas: Ciee, Primer, Fijo, CGE e Fundatec. A ideia é oferecer 500 vagas para Porto Alegre e Região Metropolitana. Os salários variam de R$ 700 a R$ 2,5 mil.

Será no dia 25 de julho, organizado pela QI Faculdade & Escola Técnica e, nesta segunda edição, com a parceria da prefeitura de Porto Alegre. Na primeira vez, 3,5 mil pessoas formaram fila no local para entregar os currículos.

A orientação da organização é levar ao menos cinco cópias de currículos para entregar nas empresas. Também haverá palestras sobre mercado de trabalho e capacitação profissional, além do sorteio de uma bolsa para um curso de inglês da QI.

O Feirão será realizado na Casa dos Conselhos do Município de Porto Alegre, que fica na Avenida João Pessoa, 1.110, bairro Farroupilha.