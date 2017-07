Postos de saúde estão sem materiais de higiene e limpeza em Cachoeirinha 

Precariedade 14/07/2017 | 08h01 Atualizada em

Itens de higiene e limpeza estão em falta nos postos de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Cachoeirinha. A ESF Carlos Wilkens, na Vila da Paz, não recebe papel higiênico desde janeiro. Papel toalha, quando enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, é em pouca quantidade. Água sanitária e sabão em pó também não chegam para limpeza do piso.

Na manhã desta quarta-feira (12), o Diário Gaúcho visitou este e mais dois postos da cidade, a ESF Araçá, na Vila Anair, e a ESF José Ramos, no Bairro Jardim do Bosque.

Na José Ramos, mesmo com os relatos de declínio no envio de materiais desde o final do ano passado, o coordenador Altair dos Santos Dapper afirma que as faltas são pontuais. Ele admite que faltaram itens como papel higiênico e papel toalha, mas diz que foram repostos nesta semana. Segundo ele, estão sendo evitados gastos excessivos.

Reaproveitamento

Tatiane aponta ainda a falta de medicamentos na José Ramos Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Após deixar a unidade, a dona de casa, Tatiane Silva, 31 anos, reclamou da ausência de papel higiênico e garantiu que não é só isso que rotineiramente falta:

– Meu sobrinho com asma já veio fazer nebulização aqui e não conseguiu por falta de medicamento – lembra.

Na ESF Araçá, após a falta de papel higiênico por semanas, o produto também foi reposto recentemente.

Na ESF Carlos Wilkens, onde o produto ainda não chegou, os funcionários fazem vaquinha para comprar o item para o próprio uso. E chegam a reutilizar os sacos destinados para lixo contaminado.

A auxiliar de enfermagem da ESF e integrante do Conselho Municipal de Saúde, Delmarina Dias, diz que não há como limpar o chão da unidade por falta de materiais de limpeza. Medicamentos como Omeprazol e Dexametazona também estão em falta, assim como aparelhos para medição de pressão, já que apenas um está funcionando.

Na Carlos Wilkens, papel higiênico estava em falta desde janeiro Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Prefeitura nega

A secretária interina de Saúde de Cachoeirinha, Elisiane Coelho, nega que a falta de papel higiênico nas unidades tenha se estendido por meses. Segundo ela, o material chegou na semana passada e foi distribuído para todos os 19 postos de saúde da cidade, entre UBS e ESF.

Ainda de acordo com Elisiane, nenhuma unidade está sem, embora a reportagem tenha confirmado que na ESF José Ramos o produto ainda está em falta:

– No começo do ano, ficou um período sem. Casualmente chegou na quarta e foi reposto em todos os postos.

A secretária explica que tanto medicamentos quanto materiais de insumo e higiene são repostos de acordo com os pedidos feitos pelas enfermeiras de cada unidade. Elisiane reforçou ainda que o setor de almoxarifado da Secretaria da Saúde confirma que não há falta de materiais na unidade.