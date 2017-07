Programa gratuito de preparaÃ§Ã£o para o mercado de trabalho estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas

Oportunidade 19/07/2017 | 17h25 Atualizada em

Jovens entre 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio podem se inscrever para o programa do Coletivo Jovem, realizado pela Coca-Cola Femsa, que oferece vagas para desenvolvimento profissional e capacitação.

Durante o programa, os jovens são estimulados a realizar projetos práticos nas comunidades onde vivem sobre temas como marketing, vendas, comunicação, tecnologia, eventos, entre outros. Duas unidades oferecem as vagas na Região Metropolitana: uma em Porto Alegre e outra em Canoas.

As aulas acontecem duas vezes por semana, duram duas horas e começam na próxima segunda-feira (24). As inscrições são presenciais em cada unidade e seguem abertas até 28 de julho. É necessário levar duas fotos 3x4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Menores de idade precisam ir acompanhados de um responsável.



Este ciclo de capacitação segue até 19 de setembro. Ao final do período, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de empresas parceiras do projeto, além das fábricas do Sistema Coca-Cola Brasil, que mantém o Coletivo Jovem.

Cursos gratuitos de capacitação para o mercado de trabalho

Aulas de 24 de julho a 28 de setembro

Inscrições até 28 de julho

Coletivo Cruzeiro – Porto Alegre

ACM Cruzeiro do Sul - Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul

Rua Cruzeiro do Sul, 2.702, Vila Cruzeiro

Telefone: 3266-6200



Coletivo Canoas

Associação Comunitária Dr. Martinho Lutero

Rua Coronel Vicente, 1.340, Harmonia

Telefones: 3472-7629