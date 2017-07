Senai e Bancos Sociais oferecem qualificações gratuitas na zona norte de Porto Alegre

Ensino 13/07/2017 | 15h50 Atualizada em

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (FGBS) oferece 11 qualificações gratuitas, divididas entre cursos de iniciação profissional e qualificação profissional. Ministrados pelo Senai e pela FGBS, as aulas são nos Bancos Sociais (Avenida Francisco Silveira Bitencourt, 1.928, bairro Sarandi) e a duração varia entre 40 horas e 456 horas.



Para os cursos de iniciação profissional, a idade mínima é de 16 anos. Para os de qualificação, é de 18 anos. As inscrições são presenciais, na sede dos Bancos Sociais, de segunda a sexta-feira, das 8h30min ao meio-dia e das 13h às 17h. Em caso de lotação das turmas, há listas de espera para encaixe nas turmas do próximo semestre ou em caso de desistência de outro estudante.

Veja quais são os cursos disponíveis e as datas de início:



Iniciação profissional

Pré-requisitos: no mínimo, 16 anos completos, demonstrar interesse e comprometimento em frequentar as aulas e concluir o curso desejado.

Documentos para inscrição: carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 17h15min.



Básico de manutenção de equipamentos de informática (80 horas)

Turma 4: de 4/9/17 a 4/10/17

Turma 5: de 8/11/17 a 6/12/17



Básico de informática (Word/Excel/PPT) (80 horas)

Turma 3: de 4/8/17 a 31/8/17

Turma 4: de 5/10/17 a 6/11/17



Transformação de retalhos têxteis em peças de decoração (60 horas)

Turma 4: de 21/8/17 a 11/9/17

Turma 5: de 16/10/17 a 6/11/17



Costura e acabamento em peças confeccionadas com retalhos têxteis (40 horas)

Turma 3: de 19/7/17 a 3/8/17

Turma 4: de 12/9/17 a 26/9/17

Turma 5: de 7/11/17 a 21/11/17



Reaproveitamento de peças de roupas/customização (40 horas)

Turma 3: de 4/8/17 a 17/8/17

Turma 4: de 27/9/17 a 13/10/17

Turma 5: de 22/11/17 a 6/12/17



Básico em marcenaria (80 horas)

Turma 4: de 17/7/17 a 16/8/17

Turma 5: de 4/9/17 a 4/10/17

Turma 6: de 23/10/17 a 22/11/17



Técnicas de montagem de móveis (40 horas)

Turma 4: de 18/8/17 a 31/8/17

Turma 5: de 5/10/17 a 19/10/17

Turma 6: de 23/11/17 a 6/12/17



Básico em inglês para atendimento em bares e restaurantes (74 horas)

Aulas durante a tarde, a partir de setembro, duas vezes por semana, das 15h às 16h.

Para este curso, pessoas que já trabalham na área de atendimento ao público terão prioridade nas inscrições. É necessário ter 18 anos no mínimo, escolaridade completa até a quarta série, RG, CPF e comprovante de residência.



Qualificação profissional

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos completos, demonstrar interesse e comprometimento em frequentar as aulas e concluir o curso desejado

Documentos necessários para inscrição: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência.

Horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 17h15min.



Encanador Instalador Predial (164 horas)

Seleção: 19/7/17

Duração: 25/7/17 a 22/9/17



Pedreiro de Alvenaria (160 horas)

Seleção: 25/9/17

Duração: 2/10/17 a 30/11/17



Costureiro Industrial (456 horas)

Seleção: 24/7/17

Duração: 31/7/17 a 11/12/17

Para este curso, é necessário ter de 18 a 59 anos completos, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, título de eleitor e histórico escolar ou atestado de escolaridade.