UFSM abre seleção para professores com salários de até R$ 5,6 mil

Concurso público 20/07/2017 | 12h22 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu, nesta quinta-feira (20), inscrições para professores substitutos. São 12 vagas, para os campi de Santa Maria e Cachoeira do Sul. O edital está disponível online. As informações são da Rádio Gaúcha.

As inscrições devem ser feitas diretamente no departamento da vaga disponível, até a próxima quarta-feira (26). No ato da inscrição, os candidatos devem entregar os currículos, que serão avaliados para a seleção. Além disso, também haverá avaliação didática e, para os cursos de artes, prática.

As oportunidades são para as áreas de mecânica, geografia, matemática, saúde, arquitetura, construção civil, engenharia, artes e medicina veterinária. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 142, conforme o nível de escolaridade do candidato e a vaga desejada. Há oportunidades para graduação, mestrado, doutorado, residência e especialização.

Para os aprovados, a jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais. Os salários também variam, conforme a formação do candidato e a carga horária, entre R$ 2,4 mil e R$ 5,6 mil.