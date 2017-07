Veja como participar de curso gratuito de costureiro

No Senac 13/07/2017 | 15h14 Atualizada em

O Senac Comunidade Centro de Porto Alegre (Rua Coronel Genuíno, 39) está com inscrições abertas até sexta-feira (14) para o curso de costureiro.

Realizado por meio do Programa Senac de Gratuidade, o curso tem carga horária de 212 horas e prepara o participante para realizar processos de corte, montagem, costura e acabamento de peças do vestuário masculino, feminino e infantil em tecidos planos, a partir de uma ficha técnica, molde e peça piloto.

Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental incompleto. As vagas são para pessoas de baixa renda, cujo rendimento mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos (R$ 1.874).

O edital pode ser conferido através neste site.