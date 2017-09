189 vagas de emprego na Região Metropolitana: veja como se candidatar

Oportunidade 22/09/2017 | 12h26 Atualizada em

Na manhã desta sexta-feira (22), pelo menos 189 vagas de emprego estavam disponíveis na Agência Municipal de Empregos (AME) de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. Para se candidatar, é preciso comparecer à agência (Rua Joaquim Pedro Soares, 349, Centro de Novo Hamburgo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30min, com a carteira de trabalho. Há colocações para várias cidades da Região Metropolitana.

As colocações ficam disponíveis até que sejam preenchidas. Os números continuam mudando ao longo do dia - podem abrir outras oportunidades, assim como outras podem ser fechadas. Todas as funções possuem pré-requisitos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da AME: 3524-4872.

Leia mais

Empresas buscam estagiários: veja a lista de vagas e como se candidatar

Veja como a vaga temporária de fim de ano pode virar efetiva

UFRGS tem 333 vagas para transferência de alunos de outras instituições



Vagas disponíveis até o final da manhã desta sexta-feira, conforme a cidade:

Campo Bom: atendente de telemarketing (10) e consultor de vendas (10) – ambas inclusivas para PCDs

Canoas: empregada doméstica (1) e operador de caixa (5)

Ivoti: auxiliar de cozinha (1) – vaga exclusiva para estrangeiros e refugiados

Novo Hamburgo: arte-finalista (1), atendente de lanchonete (8), auxiliar técnico de refrigeração (1), caixa lotérico (1), confeiteira (1), corretor de imóveis (1), costureira em geral (1), eletricista (1), empacotador (20), empregado doméstico faxineiro (1), fiscal de prevenção de perdas (20), fuloneiro (1), instalador de tubulações (1), marceneiro (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), montador de máquinas, motores e acessórios (1), operador de caixa (20), operador de teleatendimento ativo - telemarketing (5), pizzaiolo (2), projetista de moldes (1), trabalhador de serviços de limpeza e conservação de área pública - ajudante na restauração de pisos que more no Boa Saúde (2) e vendedor porta a porta (10). Vagas exclusivas para PCDs: auxiliar de linha de produção - revisor EVA (2), operador de injetora de plástico (1), operador de vendas - loja (1), operador de vendas - loja (1) e trabalhador polivalente do calçado - injetados EVA (1)

Portão: garçom (3) e pizzaiolo (1)

Porto Alegre: bordador à máquina (1)

São Leopoldo: auxiliar de eletrotécnico (1), empacotador (10), fiscal de prevenção de perdas (8), montador de equipamentos elétricos (1), montador de estruturas metálicas (1), operador de caixa (8), operador de teleatendimento ativo - telemarketing (5) e soldador (4)

Sapiranga: analista de recursos humanos (1), comprador (1), operador de fresadora com comando numérico (1) e torneiro mecânico (1)

Taquara: caseiro (1)

Região Metropolitana: instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (6) e retificador (1)