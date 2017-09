370 vagas de emprego no Acqua Lokos: veja como se candidatar

Verão chegando 28/09/2017 | 09h45 Atualizada em

Antes conhecido como parque aquático, o Acqua Lokos virou um centro de lazer. Há um ano, a empresa decidiu funcionar também no inverno. O objetivo era driblar o efeito da sazonalidade, que deixa o negócio muito mais difícil de tocar.

— A nossa principal decisão neste sentido foi dividir o parque em partes. Algumas delas têm atividades o ano todo, como a fazendinha, deixando a parte de águas fechada sem problemas — explica o diretor Acqua Lokos, Fabiano Brogni.

Claro que a alta temporada é no calor, quando o parque aquático lota nos finais de semana. E o verão está chegando. Por isso, a empresa começa a seleção de trabalhadores temporários, que podem ser efetivados.

— Com a temporada de inverno que estreou neste ano, mantivemos alguns funcionários que estavam conosco no verão. Neste ano, pretendemos fazer o mesmo com outros trabalhadores — explica o diretor do parque.

Para este verão, serão 170 vagas diretas. Outros 200 empregos indiretos também serão preenchidos na seleção da equipe do Acqua Lokos para quiosques, praça de alimentação e atrações de terceirizados que funcionam no parque.

A seleção será realizada nos dias 19 e 26 de outubro, a partir das 8h. Serão disponibilizadas 200 fichas por dia para a seleção, que vai acontecer por ordem de chegada. O Acqua Lokos fica na Estrada do Mar, KM 50, em Capão da Canoa.

Funções que serão preenchidas:

Camareiras, monitores de clientes, monitores de estacionamento, atendimento, limpeza, vendas, divulgação, manutenção de piscinas e brinquedos, monitores de animação, recreacionistas, artistas, coordenador de pessoal e técnico de enfermagem.





Documentos para levar na seleção:

- Carteira de trabalho original

- Duas fotos 3x4

- Cópia da carteira de identidade

- Cópia do CPF e título de eleitor

- Cópia do comprovante de residência

- Se possuir filhos menores de sete anos, levar carteira de vacinação e certidão de nascimento

- Se possuir filhos menores de 14 anos, levar somente certidão de nascimento

Segundo o departamento de recursos humanos do Acqua Lokos, os últimos dois documentos são uma exigência do INSS para o trabalhador receber o salário-família. Outras informações pelo telefone (51) 98025-3454 ou e-mail dep.pessoal@acqualokos.com.br.

