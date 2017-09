Bairro Santa Tereza recebe evento que terá serviços de saúde e emissão de documentos

No sábado 22/09/2017 | 11h43

Moradores do bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre, poderão fazer documentos de graça e exames básicos de saúde na sétima edição do evento Prefeitura nos Bairros, que acontece neste sábado (23), na esquina das ruas Cruzeiro do Sul e Caixa Econômica, entre 10h e 16h.

Serão disponibilizados serviços como emissão de segundas vias de documentos e contas de água, isenção de cartão TRI e orientações sobre serviços públicos. Em caso de chuva, o evento será transferido para a Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco Neves e Arredores (Amavtron), na Rua Caixa Econômica, 605.

Veja destaques da programação:

- Emissão da segunda via da certidão de nascimento e informações sobre registro e casamento.

- Emissão da primeira e segunda vias da Carteira de Trabalho e informações sobre procedimentos para confecção deste documento.

- Isenção do Cartão TRI e informações gerais sobre direitos da pessoa com deficiência.

- Cadastramento e orientações sobre isenção para idosos e pessoas com necessidades especiais.

- Atendimento e informações sobre cooperativas, aluguel social e regularização fundiária.

- Orientações sobre acesso aos serviços da Unidade da Mulher, pessoa idosa, juventude, igualdade racial e da Unidade da Diversidade Sexual.

- Bonde da Cidadania e Brincalhão: com basquete, brinquedoteca, dama, dedobol, jogos de memória, skate, quebra-cabeça, jogos de encaixe, perna de pau, pingue-pongue.

- Avaliações de peso, altura, percentual de gordura, massa muscular e idade real. Nas avaliações em que as pessoas não possuírem um bom resultado, serão encaminhadas para um consultor esportivo que dará dicas de atividades físicas e alimentação.

- Emissão da segunda via de conta de água, informações comerciais, abertura de protocolos operacionais relacionados à água e esgoto sanitário.

- Tenda do Empreendedor com orientações sobre regularização de alvarás, renovação, troca de atividade comercial, realização de boletim informativo e incentivo ao empreendedorismo.

- Ônibus dos animais com atendimento e cães para adoção.

- Adoção de animais. Feira de adoção de animais albergados.

- Unidade de Saúde: atendimentos médico e de enfermagem, vacinas, avaliação clínica do tabagista, coleta de preventivo do colo do útero, farmácia avançada e orientação de farmacêutico, teste de gravidez com início do pré-natal e massoterapia.

-Tendas da Saúde: descarte de medicamentos, teste de glicose, vacina da gripe, promotoras da Saúde da População Negra, verificação de pressão arterial, teste de pico de fluxo respiratório, orientação nutricional, orientação de saúde bucal, Liga Feminina de Combate ao Câncer, aleitamento materno e Pim-Piá, Bolsa Família e ações educativas endemias (dengue, leishmaniose, Tb) e práticas integrativas em saúde.