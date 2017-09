Bombeiros usam uniforme rosa em apoio à campanha

Outubro Rosa 25/09/2017 | 17h04 Atualizada em

Numa iniciativa inédita, o 8º Batalhão de Bombeiro Militar do Estado apoiará o movimento Outubro Rosa vestindo durante todo o próximo mês a camiseta na cor da campanha. O lançamento da ação #TodosPorElas ocorreu nesta segunda-feira, na Casa de Cultura Demósthenes Gonzales, em Cachoeirinha, cidade onde a mobilização começou.

Segundo o 1º sargento Adelir Cemin, comandante do 3º Pelotão de Cachoeirinha, em agosto deste ano, um soldado lançou a ideia ao ter acesso a uma pesquisa da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), de 2016. O levantamento apontava que, durante o período de tratamento, cerca de 40% das mulheres sofrem rejeição ou abandono do companheiro.

— Nosso objetivo é reforçar a importância do exame preventivo e, principalmente, encorajar os homens a lutarem ao lado de suas companheiras já diagnosticadas com a doença — explica.

— Da mesma forma que o incêndio ocorre quando a prevenção falha, a ideia é estimular que as mulheres não contem com a sorte e façam os exames o quanto antes — completa o comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar do 8º Batalhão, capitão Daniel Borges Moreno.

Camiseta será usada durante todo o mês de outubro Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Ao ser informado sobre a campanha, Moreno apoiou a proposta dos soldados de Cachoeirinha e ainda convidou os bombeiros dos nove pelotões ligados ao Batalhão a se juntarem à causa. Ao todo, 40 deles farão parte das ações em outubro. No próximo ano, a meta é levar a campanha a todos os batalhões do Estado.

Para que a proposta ultrapassasse os muros da instituição militar, ela foi apresentada ao Núcleo das Mulheres Empreendedoras, ligado à Associação Comercial de Cachoeirinha. Em menos de 60 dias, a mobilização conquistou apoiadores e confeccionou as camisetas que serão usadas durante a campanha. Diretora do Núcleo, Marizete Valim explica que cinco outdoors com fotos dos bombeiros de rosa serão espalhados nas rodovias de acesso a Cachoeirinha e Porto Alegre. E revela que a iniciativa deverá ir além, se conseguir mais apoiadores.

— A intenção é fazer um calendário contendo fotos dos militares voluntários, repleto de informações sobre prevenção à doença. O dinheiro da venda será revertido para a causa — explica Marizete, animada.

Marizete (ao centro) faz parte do grupo de empreendedoras que apoiou a campanha Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Esta é a primeira vez que uma instituição militar brasileira veste o rosa com o brasão militar e o laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. A ação de Cachoeirinha já ganhou o mundo e chegou ao Texas (EUA) e a Toronto (Canadá), cidades conhecidas pelo engajamento dos bombeiros locais em campanhas solidárias. Eles receberam a camiseta rosa e enviaram aos participantes gaúchos vídeos incentivando a iniciativa brasileira.